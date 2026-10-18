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Ferrari Roma Spider

Il coince sa Ferrari dans les ruelles de Seville

Dans Voitures d'exception / Luxe

Adrien Raseta

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Dans les ruelles étroites de Séville, le conducteur d’une Ferrari Roma Spider s’est retrouvé dans une situation particulièrement embarrassante. Pour négocier un virage à angle droit, il a dû multiplier les manœuvres sous les yeux des passants venus lui prêter main-forte.

Il coince sa Ferrari dans les ruelles de Seville

Une Ferrari Roma Spider dans les ruelles de Séville, voilà une association qui semblait séduisante sur le papier. Jusqu’au moment où son conducteur s’est retrouvé face à un virage à angle droit, manifestement conçu à une époque où les automobiles n’existaient pas.

Sur les images, le propriétaire de la sportive italienne tente désespérément de négocier ce passage particulièrement étroit. Avec ses 1,97 m de large et ses 4,66 m de long, la Roma Spider n’a pourtant rien d’une citadine. Le conducteur multiplie les manœuvres, sort la tête par la fenêtre pour surveiller sa carrosserie et finit même par solliciter l’aide des passants transformés malgré eux en assistants de la circulation.

Il coince sa Ferrari dans les ruelles de Seville

Une belle auto à l’arrêt

La scène prête évidemment à sourire. Sous son interminable capot, la Ferrari abrite un V8 biturbo de 620 chevaux capable de propulser le cabriolet de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Une mécanique remarquable, mais parfaitement inutile lorsqu’il s’agit de négocier un coin de mur à quelques centimètres près. À Séville, quelques mètres de ruelle auront suffi à mettre en difficulté une machine conçue pour dévorer les kilomètres.

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