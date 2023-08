La quasi-moitié des Ferrari vendues sont électrifiées

Terminé l'adage de la voiture gratuite pour un moteur incroyable chez Ferrari ? En 2023, la quasi-moitié des sportives sortant des usines de Maranello embarque une mécanique appuyée par un système hybride. Une statistique en contradiction avec les propos du constructeur au cheval cabré qui souhaitait à tout prix il y a quelques années retarder l'adoption et la généralisation dans sa gamme de l'hybridation.

Les passionnés se montraient eux aussi dubitatifs lors de l'intronisation en grande pompe de la supercar Laferrari en 2013. L'histoire a montré qu'ils se trompaient. En effet, lors du deuxième trimestre 2023, les Ferrari équipées d'un moteur branché en parallèle d'un homologue thermique représentaient 43% des ventes de la firme italienne. Cela représente une hausse de plus de 200% par rapport à l'année dernière sur la même période. Pour rappel, l'offre de la marque se compose actuellement de cinq modèles essence et quatre hybrides. Ferrari communique désormais sur un objectif de 80% d'électriques et hybrides d'ici 2030.

Autres modèles marquants de cette transition, les Ferrari hybrides rechargeables SF90 Stradale et Spider puis les 296 GTB et GTS. La 296 en version Berlinetta fait d'ailleurs partie des modèles les plus écoulés aux côtés des cabriolets Portofino M et Roma. 6 959 clients recevaient leur sportive de janvier à fin juin 2023, conformément à la production annuelle de l'usine limitée à 15 000 unités. Enfin, l'histoire de l'électrification se poursuivra sans doute avec le SUV Purosangue. Les derniers bruits de couloir indiquent en effet que Ferrari équipera ce dernier d'un ensemble hybride V6 ou V8 en parallèle du bouillonnant V12 atmosphérique.