L'Aston Martin la moins chère en occasion en ce moment est...

On ne fera pas durer le suspense bien longtemps rassurez-vous. L'Aston Martin la plus abordable en occasion aujourd'hui est sans conteste ce modèle produit de 1993 à 2004 dans l'usine anglaise de Bloxham, opérée par TWR JaguarSport, et qui avant de construire cette Aston, fabriquait la Jaguar XJ 220. Dessinée par Ian Callum et Keith Helfet, elle affiche des lignes d'une grande pureté, qui font encore aujourd'hui tourner la tête. Et elle inspirera toute une lignée de modèles Aston.

Dotée d'abord d'un 6 cylindres en ligne 3.2 d'origine Jaguar, justement revu par TWR (Tom Wilkinshaw Racing), doté d'un compresseur pour atteindre 340 ch, puis d'un V12 développé et assemblé par Cosworth, affichant 420 ch, on parle bien entendu de la DB7 (ou DB7 Vantage en version V12).

Ce coupé de 4,63 m de long, pouvant accueillir 4 personnes à bord (2+2) a été fabriqué à plus de 7 000 exemplaires durant sa carrière. Vendu minimum 690 000 francs à l'époque, ce qui représente près de 160 000 € d'aujourd'hui, il s'offre en seconde main sur le marché français à partir de 22 000 € aujourd'hui.

Il s'agira alors d'une version 6 cylindres en ligne, en conduite à droite ! Si cela ne vous dérange pas, vous repartirez au volant d'une auto qui aura plus de 120 000 km, qui abat le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et atteint 266 km/h, mais qui est plus typée GT que sportive, avec son châssis de XJS remanié et une absence totale de caractère dynamique, en plus d'un moteur à la mélodie étouffée par le compresseur. Bref, pas du tout la meilleure version.

Au passage, pour disposer d'un exemplaire conduite à gauche, il faudra grimper à 37 000 €.

Le modèle V12 pas forcément plus cher que le 6 cylindres en ligne

Pour ce même tarif, le V12 de la Vantage est accessible, sans même avoir plus de kilomètres, parfois moins. On a même trouvé un exemplaire à 29 000 €, mais de provenance anglaise en conduite à droite. Ce moteur proposé à partir de 1999 est d'origine Ford, et bien plus noble que le 6 cylindres. Plus mélodieux évidemment, car atmosphérique, il développe 420 ch et permet à la Db7 Vantage de filer à près de 300 km/h en atteignant les 100 km/h après 5 petites secondes.

Première Aston Martin à disposer d'un V12, elle est donc assez intéressante, et vraiment pas chère sur le marché de l'occasion. On l'a dit, premier prix autour de 37 000 € pour une conduite à gauche, et 43 000 € pour un exemplaire affichant moins de 100 000 km. La version découvrable baptisée Volante, offre ses charmes, elle, à partir de 37 000 €.

Si la plastique est dans tous les cas avantageuse, l'habitacle soufflera le chaud et le froid. Le pire côtoie le meilleur, avec des matériaux de très belle qualité qui se mêlent à des commodos et commandes Ford ou Renault. Pour l'anecdote, les feux arrière sont ceux de la Mazda 323 F coupé...

Plutôt fiable, les blocs ne posent pas trop de soucis s'ils sont bien entretenus. Et tant mieux car le prix de certaines pièces peut être élevé. L'entretien lui, coûte moins cher que chez Ferrari et Lamborghini, des marques que nous avons déjà évoquées dans cette série de l'été. On peut s'en sortir pour moins de 800 € la révision chez un spécialiste de la marque. Les freins et autres consommables sont abordables. Comprenez que les coûts de possession ne sont pas ruineux, même s'il faut assumer qu'ils soient en moyenne deux fois supérieurs à ceux d'un modèle généraliste. Et qu'en cas de gros pépins, il faudra alors sortir le chéquier.

