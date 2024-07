La Ferrari la moins chère en occasion en ce moment est…

Il s’agit sans du constructeur automobile qui nourrit le plus de fantasmes. Ferrari, autant connu pour ses victoires en course que la beauté de ses lignes sans oublier le rugissement de ses moteurs, fait battre le cœur de tous les passionnés d’automobiles.

Aussi prestigieuse soit-elle, cette marque n'est pas totalement inaccessible. Il est possible de devenir propriétaire d’une Ferrari à un tarif "raisonnable". C’est le cas avec la Mondial puisque les premiers modèles sont accessibles dès 45 000 €, soit le prix d’un Renault Rafale d’entrée de gamme.

C’est le cas par exemple de cet exemplaire actuellement en vente sur le site de La Centrale. Il s’agit d’un modèle de 1990 totalisant moins de 60 000 km. Elle est rouge avec l’intérieur en cuir noir et présente très bien.

Il est même possible de profiter de cette sportive V8 cheveux au vent avec la version cabriolet. Un exemplaire est proposé au prix de 52 900 €, elle date de 1988 et ne totalise que 60 000 km.

Pourquoi cette Ferrari est-elle si bon marché ? Cela fait des années que la Mondial est l’une des Ferrari les moins chères. Lors de sa sortie en 1980, son accueil est très mitigé, notamment à cause de sa ligne. Elle est pourtant due à Pininfarina, mais elle manque de légèreté et les proportions ne sont pas aussi harmonieuses que les sportives à moteur avant de la marque. Il faut dire qu’elle doit composer avec un moteur central. De plus, ce dernier ne se révèle pas être un monstre de puissance malgré son architecture V8.

De 1980 à 1993, cette Ferrari profitera de nombreuses améliorations avec notamment une puissance régulièrement à la hausse, jusqu’à 300 ch. Elle connaîtra également plusieurs noms : Mondial Quattrovalvole, Mondial T.

Une fausse bonne idée ?

Une Ferrari en dessous de 50 000 €, cela ne peut laisser indifférent. Seulement, il faut prévoir un budget conséquent pour la garder en bon état et trouver le garage qui saura l’entretenir. À titre d’exemple, il est nécessaire de déposer le moteur pour remplacer les courroies (accessoire et distribution). Une révision peut facilement atteindre 5 000 €, et comme pour toutes les anciennes, les durites et différents caoutchoucs (silent bloc par exemple) risquent de ne plus être de première fraîcheur…