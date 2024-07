La Lamborghini la moins chère en occasion en ce moment est...

Après vous avoir parlé de Ferrari la semaine dernière, abordons le cas de son rival de toujours, Lamborghini, dont la légende raconte qu'il s'est mis à fabriquer des voitures de sport (après avoir fait fortune en fabriquant des tracteurs), parce qu'il était mécontent de la fiabilité de l'embrayage de ses Ferrari...

Et si la moins chère des autos au cheval cabré, la Mondial, impose aujourd'hui de mettre 45 000 € minimum sur la table, acquérir une auto arborant le taureau de combat sur son capot coûte... pas mal plus cher !

Sans trop de surprise, c'est le plus petit modèle, mais aussi le plus vendu de la marque à l'époque, commercialisé entre 2003 et 2014 à plus de 14 000 exemplaires, qui est le plus abordable en seconde main. Il s'agit bien sûr de la Gallardo.

On trouve sur le site spécialisé La Centrale des exemplaires à partir de 85 000 €, année 2005, comme vous pouvez le voir ci-dessus, avec une version coupé de 2005 à boîte robotisée E-Gear. Ils auront parcouru en moyenne 70 000 km, ce qui est plutôt élevé pour une supercar. Sur des sites concurrents, on trouve quelques annonces autour de 75 000 €, pour des kilométrages équivalents.

Pour cette somme, tout de même non négligeable, vous repartez en faisant hurler dans votre dos un V10 de 5.0 de cylindrée, qui envoie ses 500, puis 520 ch (dès 2006) aux seules roues arrière. Le 0 à 100 km/h en abattu en 4 secondes et la vitesse maxi accroche les 315 km/h. Mais c'est surtout le caractère rageur et le bruit de ce V10 qui réjouissent autant le conducteur que les passants passionnés...

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pour un modèle Spyder, il faut compter environ 10 000 € en sus, et une note de coiffeur plus importante. Les prix grimpent de toute façon rapidement. Surtout si l'on s'intéresse à des séries spéciales, comme la Superleggera de 530 ch, qui débute autour de 115 000 €, ou les plus récentes LP560 ou LP570, à partir de 112 000 €.

Attention aux coûts d'utilisation !

On peut donc s'offrir une supercar de 15 à 20 ans pour le prix d'une belle Mercedes Classe E ou BMW Série 5 neuve... Il faut déjà pouvoir les sortir. Mais ce n'est là qu'une attaque dans la première poche du portefeuille. Parce qu'ensuite, tout le reste doit pouvoir suivre. L'assurance est un poste à ne pas négliger bien sûr, mais ce n'est pas le pire. Le carburant est un poste à ne pas négliger bien sûr (en moyenne entre 14 et 20 litres aux 100 km selon que l'on soit sur route ou en ville), mais ce n'est toujours pas le pire.

En effet, c'est surtout l'entretien, les pièces d'usure, et les réparations éventuelles de carrosserie non prises en charge par l'assureur qui pourraient vous assommer. Les révisions, prévues tous les 12 000 km ou un an, reviennent en effet entre 1 400 € et 3 500 € selon que ce soit une petite ou une grosse. Il faut prévoir un remplacement d'embrayage en moyenne tous les 30 000 à 40 000 km, et celui-ci revient à 5 300 € en moyenne. Heureusement, la fiabilité globale de la Gallardo n'est pas à pointer du doigt. On parlera plus d'usure rapide des consommables, comme les pneus ou les freins...

Les spécialistes estiment qu'il faut prévoir un budget de 8 000 € par an en moyenne pour maintenir en bon état une telle auto. Le prix de la passion en somme. ET on est encore loin des hautes sphères où l'on trouvera, les plus anciennes Diablo ou Countach, ou la plus sophistiquée Aventador. Et on ne parle pas des marques comme Rolls ou Bugatti...