L’Audi A8, voiture la plus trafiquée en occasion

La fraude au compteur kilométrique, pratique courante sur le marché de l’occasion, reste encore très présente selon le spécialiste des rapports d’historiques carVertical. La société a analysé 1,11 million de rapports d'historique sur les 12 derniers mois dans 24 marchés, couvrant les États-Unis et la plupart de l'Europe. L'étude a révélé que la voiture la plus souvent victime de fraude au kilométrage s’avère être l’Audi A8. Sur l'ensemble des A8 contrôlées sur la plateforme, 30,6 % avaient un kilométrage falsifié, ce qui signifie que près d'un véhicule d'occasion sur trois parmi les Audi de prestige peut présenter une fraude au kilométrage.

Cette pratique concernerait davantage les voitures allemandes, à hauteur de 60%. « Leur prix élevé (et, par conséquent, le potentiel de profit élevé) fait de ces véhicules une cible parfaite pour les escrocs du compteur kilométrique sur le marché de l'occasion » explique le spécialiste. Parmi les modèles d'autres constructeurs figurant sur la liste des véhicules les plus trafiqués, on trouve également la Ford Mustang en 2e position (25,7 % de falsification), la Ford Fusion en 10e position (22 % de falsification), la Volvo XC70 en 14e position (21,1 % de falsification) et l'Opel Insignia en 19e position (19,5 % de falsification).

Une perte estimée à 8,77 milliards d'euros par an

La fraude au compteur kilométrique ne se traduit pas seulement par des coûts d'entretien élevés, mais aussi par une baisse significative de la valeur de la voiture. Les pertes liées à la fraude au kilométrage étant estimées à 8,77 milliards d'euros par an (selon une étude du Service de recherche du Parlement européen), il est important d'en savoir plus sur ce problème coûteux.

Si le nombre de voitures électriques dont le kilométrage est falsifié est encore faible, cette pratique pourrait causer de lourds préjudices aux futurs acheteurs car la dégradation des batteries entraîne des réparations coûteuses.