L'Opel Astra VI arrive en occasion : et pourquoi pas ?

En 2019, le groupe PSA s’offre la marque Opel avant de devenir le géant Stellantis en s’alliant à FCA (Fiat Chrysler Automobiles). La marque allemande en profite donc pour bénéficier de nombreux éléments techniques, si bien que ce sixième opus n’est ni plus ni moins que la cousine de la Peugeot 308, troisième du nom.

Pourtant, il est impossible au premier coup d’œil de faire le lien entre ces deux berlines compactes. L’Allemande joue davantage dans un registre un peu plus strict avec des lignes tendues. Son look, réussi, lui est propre.

À l’intérieur, elle accueille des équipements technologiques à jour tels que deux écrans de 10 pouces chacun, un assistant vocal pour gérer par exemple la température ou la radio, ou encore l’éclairage adaptatif matriciel. Les sièges certifiés AGR (association allemande pour la santé du dos), l’entrée et le démarrage sans clé et la caméra de recul à 180° peuvent compléter l’ensemble sur les finitions hautes.

Au chapitre mécanique, l’Astra ratisse large avec deux offres essence (110 et 130 ch), un diesel (130 ch), mais aussi deux hybrides rechargeables (180 et 225 ch), ainsi qu’une électrique (156 ch). Enfin, deux carrosseries sont disponibles : berline cinq portes et break.

Une sacrée mise à jour

En profitant de la plateforme et des technologies provenant de PSA, cette Astra avance de sérieux arguments. Tout d’abord, son design est moderne et réussi. Ensuite, l’habitacle est réalisé avec soin et les équipements sont à jour, même si le système multimédia ne fait pas partie des plus performants. Bon point également concernant les prestations dynamiques puisque l’auto demeure sympa à conduire tout en restant confortable. Enfin, la palette de motorisations est très large, transmissions manuelle et automatique sont au programme.

On peut toutefois regretter une habitabilité arrière un poil juste et un volume de coffre amputé en version hybride : 305 litres au lieu de 422.

Opel Astra VI d’occasion : les filières d’approvisionnement

Après plus d’un an de commercialisation, l’Astra est encore timide sur le marché de la seconde main. Les concessionnaires et agents sont très majoritaires. Cependant, certains centres multimarques en proposent, mais les particuliers sont encore inexistants. Le site internet Spoticar, regroupant plusieurs marques du groupe Stellantis dont Opel, en propose une petite soixantaine. Elles sont près d’une centaine sur le site de La Centrale, le bon coin en propose également.