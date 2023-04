Lamborghini rappelle sa Countach

Cinquante ans après la révélation de la première génération, Lamborghini présentait, l’année dernière, une nouvelle Countach. Série limitée à 112 exemplaires, tous vendus avant même la présentation officielle, cette nouvelle version repose sur la base de l’Aventador mais reprend la mécanique hybride de la Sian, qui délivre 814 ch.

Ce n’est toutefois pas la partie mécanique qui pose aujourd’hui problème sur cette voiture d’exception. En effet, le problème que le constructeur italien vient de révéler concerne un "bête" problème de collage, en l’occurrence celui de la vitre qui recouvre le compartiment moteur. Dans son communiqué, Lamborghini parle d’un réel risque de désolidarisation de ce composant, avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer pour les véhicules qui suivent.

L’opération référencée L734-R.01.22 vient donc d’être lancée et concerne toutes les Countach produites entre le 23 mars et le 27 juillet 2022. Les heureux possesseurs de ce bolide devront donc s’en séparer quelques heures, le temps que leur concessionnaire refixe la vitre arrière. La marque ne communique pas le détail du nombre d’exemplaires concernés pour chaque pays mais, dans l’Hexagone, on ne les compte probablement que sur les doigts d’une main.