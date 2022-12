Le Bentley Bentayga passe par la case rappel

Lorsque l’on dépense plusieurs centaines de milliers d’euros pour s’offrir un Bentayga, on est en droit d’attendre un niveau de luxe et de qualité très au-dessus du reste de la production automobile. En ce qui concerne le premier point, le contrat est rempli. En revanche, la récente communication de Bentley sur un défaut affectant la sécurité de son SUV décevra sans doute plus d’un propriétaire.

Le problème n’est pas anodin, puisque le constructeur anglais s’est aperçu que, sur la chaîne de montage, la procédure d’installation des sièges de la deuxième rangée était incorrecte. Ainsi, ses assises peuvent ne pas être correctement alignées et verrouillées sur leurs rails de fixation. En cas d’accident, les passagers les occupant peuvent donc ne pas être parfaitement retenus.

Fidèle à sa réputation de discrétion, Bentley fournit peu d’informations concernant cette opération, qui vise à fixer correctement la deuxième rangée de sièges et qui est connue en interne sous la référence RE22/10. Le nombre d’exemplaires qui doivent repasser en atelier n’a, ainsi, pas été dévoilé. En revanche, conformément à la législation européenne concernant les rappels liés à la sécurité, Bentley a précisé que les Bentayga incriminés avaient été fabriqués entre le 8 juin 2020 et le 12 mars 2022.