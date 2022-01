Le BMW iX fait déjà l’objet d’un rappel

Les aléas de la production en série ont parfois pour conséquence la remise en cause de la sécurité des occupants d’un véhicule. C’est le cas en ce qui concerne le BMW iX, dont les premiers exemplaires produits peuvent présenter un défaut au niveau de l’habillage intérieur des montants A (ceux qui se trouvent entre le pare-brise et les portes avant).

Ils peuvent avoir été incorrectement vissés, ce qui pourrait perturber, en cas d’accident, le déploiement de l’airbag rideau. Ce dernier pourrait même être endommagé, l’habillage mis en cause pouvant ne pas se déchirer correctement. L’ensemble des iX produits entre le 13 octobre 2020 et le 17 septembre 2021 doit donc repasser en atelier pour contrôler les fixations de l’habillage intérieur et, si celles-ci s’avéraient non conformes, les remettre en forme.

Les livraisons de ce modèle aux clients finaux ayant débuté il y a seulement quelques mois, le nombre de véhicules concernés dans l’Hexagone, nombre non précisé, demeure sans doute limité. De plus, BMW ayant pour habitude de traiter ce genre de problèmes très en amont, il est fort probable que certains exemplaires auront été contrôlés et modifiés avant livraison.

En cas de doute, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre concessionnaire, en lui spécifiant que vous faites référence au rappel n° 51300500.