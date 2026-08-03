Les gens s’amusent tellement sur l’attraction Fast & Furious que les voisins n’en peuvent plus

Le parc californien Universal Studios Hollywood s’apprête à inaugurer son attraction la plus spectaculaire à ce jour. Mais avant même cet événement, ce sont les habitants du quartier voisin qui montent déjà dans les tours lors des tests avec des visiteurs de pré-lancement.
Universal Studios Hollywood finalise actuellement les essais de cette attraction spectaculaire : le premier grand huit extérieur à grande vitesse du parc. Inspiré de la saga Fast & Furious, le parcours enchaîne virages, inversions et rotations à 360° des wagons. Les visiteurs peuvent embarquer à bord de répliques de la Dodge Charger de Dom, de la Mazda RX-7 de Han, de la Nissan Skyline GT-R R34 de Brian ou encore de sa Toyota Supra. Résultat : les cris fusent en permanence au grand désespoir des habitants de Toluca Lake.
Des modifications à venir
Universal assure pourtant avoir anticipé le problème. Des écrans antibruit ont été installés et des couches de gravier ont été ajoutées afin d’atténuer les nuisances sonores. Des mesures jugées insuffisantes par plusieurs riverains qui décrivent un vacarme continu comparable à « un film d’horreur ». Le parc précise que l’attraction est toujours en phase de tests techniques et que les niveaux sonores sont actuellement évalués afin de respecter les réglementations. Prévue pour ouvrir cet été, l’attraction pourrait voir son inauguration retardée si ces nuisances ne sont pas maîtrisées.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération