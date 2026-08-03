Les gens s’amusent tellement sur l’attraction Fast & Furious que les voisins n’en peuvent plus

Le nouveau grand huit Fast & Furious : Hollywood Drift n’a pas encore officiellement ouvert ses portes qu’il fait déjà parler de lui. Cette fois, ce ne sont pas ses sensations qui alimentent les discussions mais les plaintes des riverains.

Universal Studios Hollywood finalise actuellement les essais de cette attraction spectaculaire : le premier grand huit extérieur à grande vitesse du parc. Inspiré de la saga Fast & Furious, le parcours enchaîne virages, inversions et rotations à 360° des wagons. Les visiteurs peuvent embarquer à bord de répliques de la Dodge Charger de Dom, de la Mazda RX-7 de Han, de la Nissan Skyline GT-R R34 de Brian ou encore de sa Toyota Supra. Résultat : les cris fusent en permanence au grand désespoir des habitants de Toluca Lake.

Des modifications à venir

Universal assure pourtant avoir anticipé le problème. Des écrans antibruit ont été installés et des couches de gravier ont été ajoutées afin d’atténuer les nuisances sonores. Des mesures jugées insuffisantes par plusieurs riverains qui décrivent un vacarme continu comparable à « un film d’horreur ». Le parc précise que l’attraction est toujours en phase de tests techniques et que les niveaux sonores sont actuellement évalués afin de respecter les réglementations. Prévue pour ouvrir cet été, l’attraction pourrait voir son inauguration retardée si ces nuisances ne sont pas maîtrisées.