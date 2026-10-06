Mais que se passe-t-il avec cette Bentley dans le virage le plus célèbre de Monaco ?
Visiblement, il y a un petit problème avec cette très belle Bentley Arnage qui roule à train de sénateur sur le tracé historique du grand prix de Monaco dans la principauté.
Il suffit de marcher cinq minutes à Monaco pour croiser un nombre hallucinant de voitures d’exceptions. Des supercars modernes, évidemment, mais aussi d’anciennes machines parfaitement entretenues et dans un état superbe.
A l’heure où l’on critique beaucoup le style des autos actuelles, d’ailleurs, quoi de plus raffiné que de se déplacer dans une sublime Bentley Arnage, cette limousine lancée à la fin du siècle dernier à l’époque où le constructeur anglais n’appartenait pas encore à Volkswagen ?
Un petit problème…
L’exemplaire sombre visible dans la vidéo ci-dessous est une Arnage de la première mouture, celle qui possédait quasiment la même carrosserie que la Rolls-Royce Silver Seraph contemporaine (avant son restylage en 2004). Et comme vous pouvez le constater, il y a ici un gros problème mécanique avec un énorme dégagement de fumée blanche du capot. Cela ressemble beaucoup à un souci de surchauffe…
Au passage, on ignore s’il s’agit d’une Arnage « Green Label » ou « Red Label ». La première était équipée d’un V8 biturbo 4,4 litres d’origine BMW et retravaillé par Cosworth, la seconde par l’énorme V8 6,75 litres maison gavé par un turbocompresseur (et seule motorisation conservée par le groupe Volkswagen après le rachat de Bentley). Lequel de ces deux moteurs fait des siennes sous le capot de cette Arnage en pleine négociation du fameux virage du « Fairmont » à Monaco ?
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