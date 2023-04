Maxi-fiche fiabilité - Audi A4 (2007-2015) : belle, mais capricieuse

En bref

L’Audi A4 est un modèle d’une grande importance pour Audi. Celle qui remplaça la 80 en 1994 a toujours connu un succès certain. Lors de la présentation de cette quatrième génération (B8) au salon de Francfort 2007, la marque compte bien continuer sur sa belle lancée. Et elle s’en donne les moyens.



Son design évolue subtilement pour afficher une ligne élancée, élégante et bien proportionnée. Le break, qui arrive un peu plus tard, est dans la même veine. Il ne mise pas sur son volume de coffre pour convaincre, mais plutôt sur son accessibilité et son style.



À son lancement, elle est proposée avec deux essence (1.8 TFSI 160 ch et V6 3.2 265 ch) et trois diesel (2.0 TDI 143 ch, V6 2.7 TDI 190 ch et V6 3.0 TDI 240 ch). Côté transmission, Audi vise large avec une boîte mécanique, une automatique tiptronic et une à variation continue multitronic. Rapidement, le choix s’étoffe avec l’arrivée du 1.8 TFSI en variante de 120 ch, puis du 2.0 TDI en 120 et 170 ch (en 2008), et enfin en 136 ch (2009).



Au chapitre finition, la gamme est assez large avec les niveaux Attraction, Ambition, Ambiente et S line. L’équipement de série est plutôt riche, mais la liste des options est, comme souvent chez Audi, sans fin.



En mars 2009, c’est au tour de la version musclée S4 (3.0 TFSI de 333 ch) de faire son entrée. Il faudra attendre septembre 2012 pour profiter de la turbulente RS4 avec son V8 4.2 de 450 ch !



En janvier 2012, la berline allemande passe par la case restylage. Le bouclier avant évolue et adopte une calandre aux angles biseautés, qui s’alignent avec les nouvelles optiques. À l’arrière, c’est nettement plus discret avec un bouclier légèrement creusé. Dans l’habitacle, les commandes du système d’infodivertissement MMI et de la climatisation sont simplifiées. Enfin, sous le capot, s’invitent deux V6 : 3.0 TFSI de 272 ch et 3.0 TDI de 204 ch.



L’application de la norme Euro VI début 2014 va s’accompagner de plusieurs évolutions moteur dès juillet 2013. Le 2.0 TDI passe de 143 à 150 ch, et le 2.0 TFSI de 211 ch atteint 225 ch. Dans le même temps, la marque a la bonne idée d’enrichir l’équipement de série.



En septembre 2015, l’Audi A4 s’efface pour laisse place à une nouvelle génération, la B9 pour les intimes.