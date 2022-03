Maxi-fiche fiabilité - BMW X3 F25 : Deutsche Qualität ou pas ?

En bref

Le X3, c'est le SUV familial de BMW, à mi-chemin entre le compact X1 et les gros voire énormes X5 et X7. Concurrent des Audi Q5, Mercedes GLK/GLC, Volvo XC60 et autre Lexus NX, il représente la proposition la plus dynamique du lot, avec un ADN BMW très préservé et tourné vers le plaisir de conduite.

De plus cette seconde génération a tenu des critiques émises envers la première, à savoir une qualité de finition indigne de la marque, et un confort trop "raide". Ce X3 "F25" revient donc à des fondamentaux plus premium, en affichant une qualité de fabrication et des matériaux dignes du blason, et un confort acceptable.

Les motorisations sont par ailleurs puissantes, mêlant 4 et 6 cylindres, atmo et turbo, grimpant jusqu'à 313 ch en diesel et 306 ch en essence. L'équipement, lui, est possiblement riche, mais il faut avoir coché les bonnes options à l'achat, comme d'habitude chez les marques premium, et les aspects pratiques ne sont pas aussi poussés.

Enfin, la fiabilité n'est pas encore revenue à un niveau digne de la marque. La première génération était encore pire, mais il faut avec cette génération toujours surveiller les diesels (distribution), et veiller en cas d'achat d'occasion à ce que tout ait été contrôlé et mis à niveau par rapport aux soucis potentiels évoqués ci-après.