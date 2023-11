Maxi-fiche fiabilité - Opel Corsa 5 : tranquillité assurée

En bref

Cette 5e génération de Corsa, dite "E", est une auto que l'on pourrait qualifier de "transition". En effet, ne pouvant encore bénéficier des plateformes du groupe PSA, le rachat d'Opel n'étant pas encore acté lors de son développement (il ne sera acté qu'en août 2017), elle reprend la plateforme de sa devancière, d'origine General Motors, l'ancien propriétaire de la marque au blitz.

Mais elle améliore au passage l'intégralité de ses prestations. Le comportement devient plus dynamique, malgré un poids toujours élevé, le confort est correct en version classique, raide (trop) en châssis sport. La caisse est désormais mieux maintenue dans tous les cas. L'insonorisation progresse aussi. Mais le diesel 1.3 CDTi reste très sonore à l'accélération, même si c'est mieux qu'avant.

Dans l'habitacle, la qualité de finition et des matériaux fait un grand bond en avant. La Corsa est enfin bien finie ! Et le dessin est largement modernisé par rapport à la précédente génération. L'ergonomie est plus naturelle, avec moins de boutons dans tous les sens. Mais l'écran multimédia est placé bien trop bas et impose de quitter la route des yeux pour le consulter. Dommage.

Avec des puissances s'échelonnant de 70 ch à 207 ch (version OPC) en essence, le choix est vaste. Un peu moins en diesel avec un seul moteur en deux niveaux de puissance. Côté carrosserie : une 5 portes plus pratique, et une 3 portes jolie mais moins pratique pour accéder aux places arrière et au coffre. Ce dernier est d'un volume très moyen au demeurant (285 litres).

Bon point par contre pour les tarifs en occasion, ils sont assez doux, bien plus que les rivales 208 et Clio, qui plaisent plus. Et la fiabilité est de très bon niveau pour cette génération, qui correspond aux meilleures années Opel...