Mercedes rappelle plus de 120 000 utilitaires

Le plus imposant des utilitaires Mercedes, le Sprinter, connaît une carrière qui ne se limite pas, loin s’en faut, aux frontières de l’Europe. En Amérique du Nord, son imposant gabarit en fait un rival de choix pour les camionnettes estampillées Chevrolet, Ford ou encore GMC. S’il est distribué, outre-Atlantique, sous son blason originel, il est également possible de le trouver dans le réseau Freightliner. Cette marque, qui fabrique à l’origine des tracteurs poids lourds, a, en effet, été rachetée par le groupe allemand il y a plus de 40 ans.

Le problème qui conduit aujourd’hui le constructeur a organisé le rappel de 124 305 Sprinter concerne les versions dotées du frein de parking manuel et de la boite automatique à 7 rapports. Dans certaines conditions d’utilisation, il s’avère ainsi que la douille de guidage du cliquet de ce frein peut s’user au point d’empêcher l’immobilisation parfaite du véhicule.

Pour remédier à ce problème, les Sprinter produits depuis le 18 octobre 2022 reçoivent de nouvelles versions des logiciels de pilotage de l’ESP, de l’EIS (commutateur d’allumage électronique), du TCM (module de contrôle de la transmission) et du DSM (module de sélection directe). Ce sont ses nouveaux softwares qui vont être installés sur les modèles produits entre le 2 mars 2018 et le 17 octobre 2022.

Les modèles livrés en Europe, qui sont assemblés en Allemagne, ne semblent pas concernés par ce problème, le rappel ne touchant que les Sprinter assemblés à Ladson, en Caroline du Sud (États-Unis). Cette défaillance n’étant précédée d’aucun signe avant-coureur, la vigilance est toutefois de mise.