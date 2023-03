En ce jour de 1992, il avait tout juste dix ans. "La Twingo venait d'être présentée au Mondial de l'Auto, et j'ai réussi à traîner mon père dans une concession Renault, ou je l'ai découverte en vert coriandre.". Il s'installe à bord et, au-delà de la voiture elle-même, un élément a fasciné l'enfant que Nicolas était alors : l'openair, le fameux toit ouvrant de la citadine qui fête cette année ses trente ans.

dailymotion Nicolas a enfin retrouvé la madeleine de son enfance : une Renault Twingo 1 de 1996

Trente ans, c'est le temps qu'il a fallu à l'enfant devenu grand pour s'offrir enfin sa Renault Twingo 1, un modèle de 1996, un peu plus récente que celle de son souvenir. Mais elle a son fameux toit ouvrant. Il a jeté son dévolu sur un modèle rare : la série limitée Benetton. Elle n'est pas vert coriandre, mais jaune citron. Et si elle affiche 107 000 km au compteur, elle a été entièrement restaurée, avec des pièces d'origine, et quelques accessoires d'origine aussi.

Un état sortie d'usine

Pour trouver sa perle rare, Nicolas l'a cherchée, sans trop la chercher. Et il a fini par la trouver au mois de décembre dernier, chez un spécialiste du sud de la France, dans un état de sortie d'usine. Seule différence avec une Twingo qui vient de quitter sa chaîne de montage : des jantes particulières, un accessoire que son ex-propriétaire a rajouté, "et qui lui va plutôt bien". D'autres accessoires "Renault boutique" garnissent l'intérieur, comme l'autoradio (à cassettes) spécialement conçu pour la Twingo, ou le pommeau de levier de vitesses de la couleur de la carrosserie.

Mais de quel moteur se chauffe la petite citadine favorite des Français en général et de Nicolas en particulier ? "C'est le fameux Cléon fonte, l'un des derniers qui a équipé la Twingo". Un moteur aussi rustique que réputé indestructible, mais qui est connu pour sa gloutonnerie. Et son nouveau propriétaire l'avoue : "sur autoroute, elle peut atteindre 12 l / 100 km".

Mais l'auto ne risque pas de fouler beaucoup les quatre voies. "Je vais rouler très peu". Et son nouveau propriétaire, en guise d'entretien, ne fera qu'une vidange et un changement de filtre chaque année. Un coût d'entretien ultra-réduit donc, auquel s'ajoute une prime d'assurance pas très élevée. "Prudent, je l'ai assurée en tous risques pour 30 euros par mois". Mais combien a coûté cette Twingo totalement restaurée ? Nicolas ne veut pas livrer le prix d'achat, mais précise néanmoins qu'il l'a payée, "la moitié de sa valeur" puisque le spécialiste qui la détenait et l'a restaurée, voulait faire le vide dans son garage. Les spécialistes tenteront donc de déterminer le prix de la citadine. Quant à Nicolas, courtier en camping-car qui trouve des maisons roulantes d'occasion aux clients qui lui en font la demande, il est habitué aux négociations.



Mais cette Twingo au prix minime et à l'entretien peu onéreux est-elle destinée à être revendue comme les camping-cars qui attendent leurs clients chez lui ? "Pas question de la revendre. De toute manière elle est déjà promise à ma fille". Elle a quatre ans cette année. La petite Twingo devra donc patienter 14 ans avant de changer de conducteur.