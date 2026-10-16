Jaguar voulait révolutionner l’automobile avec sa grande berline Type 01. Mais son design serait-il finalement interchangeable avec celui d’un Range Rover ? C’est ce que suggère le design italien Luca Serafini -connu sur Instagram sous le pseudonyme lsdesignsrl- avec une création virtuelle plutôt convaincante.

Baptisée Range Rover GT, cette berline imaginaire reprend les proportions spectaculaires de la nouvelle Jaguar : capot interminable, silhouette élancée et poupe massive. Quelques retouches suffisent pourtant à changer son identité. La face avant adopte les codes du Range Rover Electric, tandis que les flancs récupèrent les inserts verticaux caractéristiques du constructeur britannique.

Une autre idée de la berline

À l’arrière, les larges feux horizontaux disparaissent au profit de deux signatures lumineuses verticales. Plus étonnant, cette interprétation retrouve une véritable lunette arrière contrairement à la Type 01. Mais cette transformation pose une question embarrassante : Jaguar a-t-il vraiment inventé un nouveau langage stylistique, ou simplement dessiné un Range Rover trop bas ?