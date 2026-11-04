Il semblerait que cette nouvelle Jaguar tant détestée soit finalement capable d’attirer beaucoup de clients

C’était vraiment l’année de toutes les nouveautés automobiles les plus clivantes. Après la fameuse Ferrari Luce et la Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes de seconde génération, Jaguar a récemment levé le voile sur la Type 01 de série. Tout aussi choquante et déroutante que le concept-car Type 00 montré à la fin de l’année 2024, cette énorme berline électrique a fait hurler les puristes.

« On sait qu’elle ne plaira pas à une grosse partie de nos anciens clients. Et de toute façon, cette base de clients ne nous permettait hélas pas d’arriver jusqu’à la rentabilité avec nos anciens produits. Voilà pourquoi nous avons opté pour cette stratégie de rupture totale avec la Type 01. On ne veut pas en vendre des centaines de milliers, mais juste un nombre suffisant à de nouveaux clients sensibles à son design », voilà ce que nous disait le patron de Jaguar Rawdon Glover lors de la première présentation de cette Type 01.

Jaguar a peut-être eu raison

Et comme il vient de l’expliquer aux journalistes de Drive, cette stratégie porte peut-être déjà ses fruits : « on a plus de 50 000 personnes dans le monde qui nous disent être très intéressées par cette nouvelle voiture. Il s’agit de prospects qui veulent rester informés sur le sujet et à qui on parle régulièrement. 80 % d’entre eux n’étaient pas des clients de Jaguar », précise-t-il.

On ne parle évidemment pas de commandes fermes mais de simples prises d’intérêt. Rien ne dit pour l’instant que ces « plus de 50 000 personnes » signeront un bon de commande au moment de la commercialisation de la Type 01 l’année prochaine. Mais si comme nous le voyons dans les commentaires sur Caradisiac, Youtube et les réseaux sociaux seulement 10 % des gens tombent amoureux de la voiture au point de la considérer en achat, les volumes atteints par cette Type 01 pourraient être très satisfaisants. Rappelons qu’elle coûtera plus de 150 000€ dans sa version de lancement développant plus de 1 000 chevaux.