1 030 ch et pas de fenêtre arrière : voici ce que Jaguar propose pour 160 000 €

EN BREF Berline 4 portes de 5,23 mètres 100 électrique, 800 volts 1 030 chevaux 2,7 tonnes 725 km d’autonomie WLTP Environ 160 000€

2026 restera donc comme l’année des nouveautés électriques sidérantes chez les marques automobiles de prestige. Après la stupéfiante Ferrari Luce, cette toute première voiture électrique de l’histoire de la marque au cheval cabré ayant fait couler des gigatonnes d’encre depuis sa présentation officielle, Jaguar enfonce le clou dans la continuité de son concept-car Type 00 qui a choqué tout le monde à la fin de l’année 2024 : la nouvelle type 01, un monstrueux coupé de 5,23 mètres de long disposant de quatre portes, conserve quasiment les mêmes proportions que le « show car » qui a fait bondir les fans il y a deux ans !

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Il s’agit d’un moment sacrément important pour Jaguar qui joue tout simplement sa survie après des décennies passées à tenter de concurrencer directement Audi, BMW et Mercedes. « On n’a jamais réussi à devenir rentable avec nos précédents produits conçus pour attaquer les premium allemands et se vendre en grand nombre », nous rappelait en septembre dernier le directeur de Jaguar Rawdon Glover à l’occasion de la découverte de cette étrange Type 01 à Gaydon.

Alors plutôt que de se calquer sur le schéma des géants allemands désormais jugé comme hors de portée techniquement, Jaguar veut désormais vendre moins de voitures et opte pour un virage à 180 degrés d’une audace absolument inouïe. Épaisse, massive et délibérément caricaturale, la Type 01 donne l’impression d’halluciner totalement quand on la découvre pour la première fois. Même après le choc déjà encaissé des images du concept Type 00 ! Après de longues minutes passées à la scruter sous tous les angles, pourtant, on s’étonne de lui trouver de la cohérence et même… De l’allure.

Est-ce parce que le simple fait de discuter avec les équipes passionnées, toutes unies derrière un projet aussi déterminant pour leur avenir, corrompt fatalement votre faculté de jugement et votre neutralité ? Peut-être, mais j’ai fini par trouver ce gigantesque coupé intéressant à contempler : derrière sa silhouette si brute et ses surfaces exagérément simplifiées, elle cache tout de même des proportions finement ajustées et même une forme de subtilité qu’on ne pourrait jamais soupçonner au premier regard. Rien à voir un Tesla Cybertruck, cette familiale hors normes conserve un minimum de finesse et sauvegarde certains fondamentaux du design automobile.

Une énorme familiale électrique à l’habitabilité négligée

Un nouveau choc se produit au moment de monter pour la première fois à l’intérieur de cette Jaguar de la rupture. En s’installant au volant, niché dans un univers sombre aux faibles surfaces vitrées et au style très « concept-car », mais surtout à l’arrière : on s’y sent presque comme dans une Aston Martin Rapide du futur !

Ne la prenez surtout pas pour une vraie berline, ce coupé à quatre portes oblige les passagers arrière à se courber pour montrer à bord et ne leur laisse pas du tout autant d’espace que dans une limousine. L’espace aux genoux et la garde au toit suffisent tout juste pour les grands gabarits et Jaguar a fait passer le design bien avant la praticité intérieure, exactement comme une Aston Martin Rapide en moins radical. Même le coffre, digne des breaks de chasse à l’ancienne, se contente d’un volume limité avec 450 litres (et d’un système de séparation qu’on pourra heureusement ajouter pour éviter aux bagages de s’exploser contre les écrans de la planche de bord au premier freinage).

Une toute nouvelle plateforme 100 % électrique

La Jaguar Type 01 inaugure une plateforme entièrement dédiée aux nouvelles voitures électriques de luxe de la marque (JEA), différente de l’architecture EMA de Land Rover d’après les mots du directeur de l’enseigne au félin. Même si elle utilisera les mêmes composants électroniques et logiciel, elle ne peut propulser que des véhicules 100 % électriques contrairement à celle de la marque cousine. « On doit pouvoir la décliner sur ces quinze prochaines années pour obtenir une rentabilité suffisante », nous précise-t-on en interne.

Composé à 73 % d’aluminium, le châssis de la Type 01 s’étend sur 5,235 mètres mais seulement 1,4 mètre de haut. Quasiment aussi longue qu’une Mercedes Classe S en version « étendue » mais plus basse, cette énorme Anglaise loge sous son plancher des batteries NMC de 118 kWh à cellules prismatiques, dont le pack est creusé au niveau des places arrière pour éviter aux passagers installés d’avoir les genoux dans la tête. L’auto dispose comme il se doit d’un circuit à 800 Volts de tension (850 Volts même), avec une puissance maximale de charge à 350 kW en pic en courant continu et à 22 kW en courant alternatif. Jaguar annonce un 10-80 % de charge en 22 minutes, chiffre légèrement en-dessous du niveau des marques premium allemandes et loin des annonces fracassantes de BYD (Denza) en la matière. Le constructeur annonce une autonomie WLTP pouvant atteindre 725 kilomètres, avec « plus de 500 kilomètres réels sur l’autoroute ».

1 030 chevaux en puissance maximale

La Type 01 découverte dans cet article possède un moteur à l’avant et deux à l’arrière, tous à aimants permanents. Cette configuration permet de générer du torque vectoring sur le train arrière et l’auto développe 1 030 chevaux en puissance maximale (pour 1 365 Nm de couple). Même si la voiture pèse 2,7 tonnes sur la balance, elle pourra tout de même abattre le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et atteindre 250 km/h en pointe (électroniquement limité). Jaguar assure cependant ne pas viser les meilleures performances possibles, préférant jouer sur un compromis spécifique entre le sport et le luxe. Pour cela, elle pourra compter sur un amortissement pneumatique à deux valves, permettant de faire varier la hauteur de caisse de 15 mm en fonction des modes et des conditions de roulage. La suspension avant utilise une double triangulation et le train arrière une configuration multibras. Les roues arrière sont directrices et les freins se contentent de disques en acier.

Environ 160 000€ pour commencer

Selon nos informations, cette Jaguar Type 01 coûtera environ 160 000€ en prix de base dans cette configuration à 1 030 chevaux. Le constructeur anglais prévoit ensuite des variantes moins puissantes et élitistes, histoire d’agrandir l’offre dans un second temps. Puis deux autres modèles, dont au moins l’un prendra la forme d’un SUV à la silhouette plus conventionnelle : la Type 01 sert de porte-étendard absolu et de véritable manifeste du « nouveau Jaguar ». On vous laisse nous dire ce que vous pensez de cet engin si singulier et nous, on n’ose imaginer le rendu sur la route quand on commencera à croiser des Type 01 dans le flot de la circulation !