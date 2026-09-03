Si Ferrari n’avait pas présenté officiellement la Luce électrique, ce serait encore l’actualité automobile la plus déroutante de ces dernières années. Après avoir arrêté la fabrication de tous ses véhicules et enchaîné les campagnes de communication sur le changement des logos de la marque, avec notamment un clip qui a tant fait parler partout dans le monde, Jaguar sidérait tout le monde avec son concept-car Type 00 dévoilé en décembre 2024.

Cet énorme coupé au design extrêmement osé rompt totalement avec les codes historiques de Jaguar et annonce une gamme de modèles d’un nouveau genre, très différents des anciens véhicules du constructeur. Les Jaguar du futur seront plus chères, 100 % électriques et basées sur une toute nouvelle architecture différente de celle de Land Rover. La première de ces nouvelles Jaguar sera la Type 01 dont les prototypes de développement tournent régulièrement sur la route depuis quelques mois. Elle s’inspirera du concept 00, mais avec quatre portes au lieu de deux. On connaît déjà son intérieur, lui aussi en rupture totale avec les codes de Jaguar.

« On n’a jamais pu approcher la rentabilité des premium allemandes »

D’après le directeur opérationnel de Jaguar Rowdan Glover, ce changement stratégique de Jaguar décidé en 2019 et 2020 était nécessaire à la survie de la marque : « comme sous l’ère Ford, Jaguar visait depuis le début des années 2010 à concurrencer directement les marques premium allemandes. Pour cela, Jaguar a développé une gamme de modèles dotés de vraies qualités objectives, dont certaines plaisent encore aujourd’hui aux clients. Malheureusement, nous n’avons jamais réussi à devenir profitables avec ces véhicules. Grâce à d’énormes économies d’échelles dues à leur taille et à leurs écosystèmes de groupe, BMW, Mercedes et Audi parviennent à une rentabilité qui restait totalement inaccessible pour nous », précise-t-il.

« Même avec le succès de modèles comme le SUV F-Pace, le fait de composer avec un grand nombre de plateformes différentes gardait les coûts de conception et de fabrication bien trop hauts pour garantir un modèle économique viable. C’est pour cette raison qu’en 2019, nous avons commencé à plancher sur une toute nouvelle stratégie de marque », explique Rowdan Glover.

Ne plus plaire à tout le monde

Jaguar ne recherche plus les gros volumes et comme l’avaient annoncé les journalistes anglais d’Autocar au moment de la présentation de la Type 00, visera désormais un positionnement plus haut de gamme en termes de prix. Et le constructeur assume totalement de choquer. « D’ailleurs, rappelez-vous la différence énorme entre une Jaguar Type E à l’époque et la XJS Coupé qui a suivi. Cette dernière remplaçait en quelque sorte la Type E alors qu’elle n’avait plus rien à voir avec elle. A l’époque, tout le monde s’étonnait déjà de ne pas voir de continuité entre ces deux modèles. Pourtant, la XJS a été l’un de nos plus beaux succès elle aussi. Pour nous, l’essentiel reste de sauvegarder l’esprit et la saveur de Jaguar plutôt que de de rester absolument dans des cases », ajoute Rowdan Glover.

Puisque la clientèle historique de Jaguar ne suffisait pas à assurer la rentabilité de la marque, elle assume donc l’idée de rompre en partie avec elle et explorer de nouveaux horizons. « Dans les conditions actuelles du marché si difficiles, il sera très important de posséder une plateforme technique capable de suivre l’évolution technologique très rapide des voitures électriques et ce que nous allons faire avec l’architecture JEA. Elle pourra s’adapter sur les quinze prochaines années et repose aussi sur notre nouveau partenariat technique avec la société Nvidia pour le logiciel », nous dit-il.

Cette stratégie de Jaguar sur le 100 % électrique aurait-elle été différente si elle avait été prise après les gros changements politiques américains et les relatives déceptions des ventes chez Porsche, Volvo ou la plupart des autres marques premium ? « Malgré les turbulences actuelles sur le marché des voitures électriques, tout le monde sait que cette technologie finira par devenir incontournable partout. Nous ne cherchons de toute façon plus à plaire à tout le monde et ne visons plus de si gros volumes de vente. Par ailleurs, cette technologie électrique nous permet aussi d’atteindre des niveaux de puissance, de performance et de confort que nous n’aurions jamais pu viser avec des motorisations thermiques », croit Rowdan Glover.

La version de série de la Jaguar Type 01 sera officiellement présentée au début du mois d’octobre prochain, même si le constructeur ne viendra pas au Mondial de l’Automobile de Paris. Attendez-vous à un choc au moins aussi gros que celui des premières images du concept Type 00…