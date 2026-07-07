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Les robotaxis de Google débarquent discrètement à Paris

Dans Flottes auto / Mobilité pro

Lionel Bret

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Waymo, le pionnier américain de la conduite autonome de la galaxie Google, vient officiellement de s’installer en France. Une simple adresse avant le lancement de son service dans les rues de Paris ?

Les robotaxis de Google débarquent discrètement à Paris
Après Londres, Munich, Madrid, la société de robotaxis Waymo ouvre des bureaux à Paris ©PHOTOSHOT/MAXPPP

Une simple formalité administrative ? L’enregistrement de la SARL Waymo France auprès de l’INPI s’est fait sans tapage.

Ne cherchez pas de berlines sans chauffeurs, truffées de capteurs et de caméras, pour l’heure la société ne possède une simple adresse. Mais cette implantation ne laisse guère de doute quant aux ambitions du leader mondial des robotaxis dans l’Hexagone.

Une boîte aux lettres… Et après

Si l’installation physique de véhicules autonomes n’est pas encore d’actualité, l’intention est plus que claire. Dans les statuts juridiques de l’entreprise, l’objet social écrit noir sur blanc précise l’activité de « transport régulier urbain et suburbain de voyageurs par route ». L’offre commerciale et la recherche de partenaires, paraissent d’ores et déjà dans les tuyaux.

Cette immatriculation parisienne s’inscrit dans un plan de conquête européenne. En l’espace de quelques semaines, la firme de MountainViews’est installée dans plusieurs métropoles du Vieux Continent comme Munich, Madrid, Amsterdam et Londres,  où des essais grandeur nature sont déjà en cours avec des Jaguar I-pace. L’ambition étant de lancer dès septembre prochain un service commercial dans la capitale anglaise.

"Nous avons annoncé notre intention de nous lancer dans plus de 20 villes dans un avenir proche" a déclaré Nicole Gravel, responsable du développement commercial  de Waymo.

La bataille de Paris aura bien lieu

Si l’étape administre est franchie, la route est encore longue avant de voir un robotaxi Waymo circuler légalement dans la capitale française.

L’entreprise devra d’abord affronter un cadre réglementaire ultra-strict, obtenir les autorisations de test, mais aussi faire face à une opposition prévisible des taxis et VTC. Il n’empêche. Après avoir conquis San Francisco, Phoenix et Los Angeles, le géant américain vient de positionner un premier pion sur l’échiquier français. Et ce n’est pas pour le seul plaisir d’avoir une adresse à deux pas de la plus belle avenue du monde.

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