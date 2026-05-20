Bientôt des Range Rover aux dessous Jeep ou l'inverse ? Stellantis et JLR signent un « protocole d’accord »

A quelques heures de la grande conférence prévue par le directeur de Stellantis où Antonio Filosa doit donner les grandes lignes de son projet de redressement du groupe, voilà une information qui devrait être discutée demain pendant la révélation du plan : Stellantis et Jaguar Land Rover annoncent la signature d’un protocole d’accord visant à « explorer des opportunités de collaboration dans le développement de produits aux États-Unis ».

« Selon les termes du protocole d’accord non-contraignant, Stellantis et JLR examineront des opportunités de collaboration afin de créer des synergies dans le développement de produits et de technologies, en s’appuyant sur leurs forces complémentaires pour générer de la valeur pour les deux organisations », est-il précisé dans ce nouveau communiqué officiel. On parle donc bien du développement de nouveaux « produits et technologies », qui peuvent potentiellement être mis en commun entre les deux groupes pour réduire les coûts.

Pour les gros SUV américains ?

Le communiqué le précise : cet accord concerne le développement de produits aux Etats-Unis et ne parle pas de l’Europe. On le sait, Antonio Filosa voulait sensiblement renforcer les marques américaines du groupe Stellantis et se focaliser sur ce marché, après une gestion de Carlos Tavares où il a été jugé qu’elles étaient délaissées (un problème déjà présent à l’époque où Sergio Marchionne menait l’ancien groupe FCA et se contentait de conserver des gammes vieillissantes chez Chrysler, et Dodge).

On peut donc imaginer que ce protocole d’accord vise potentiellement à mettre en commun les moyens de Land Rover et des marques les plus présentes aux Etats-Unis de Stellantis (Jeep, Ram, Dodge et Chrysler), sur des produits ou technologies calibrés pour le marché américain (des SUV thermiques et électrifiés généralement). Rappelons que de son côté, Jaguar prépare son passage à une technologie 100 % électrique et travaille sur trois modèles dépourvus d’une motorisation thermique. La technologie électrique, qui finira sans doute par se développer même aux Etats-Unis, peut-elle faire partie elle aussi de ces discussions ?

Rappelons-nous aussi qu’en 2019, des médias britanniques avaient évoqué une possible tentative de rachat de JLR par le groupe PSA alors que Stellantis n’existait pas encore.