Une cinquantaine de voitures autonomes Waymo causent le chaos dans des voies sans issue
Des dizaines de robotaxis Waymo ont envahi plusieurs impasses résidentielles d’Atlanta ces dernières semaines, tournant en rond sans passagers à bord.
À Atlanta, les habitants du quartier chic de Buckhead ont découvert une nouvelle espèce invasive : le taxi autonome perdu. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de Jaguar électriques Waymo tournent en rond dans des impasses résidentielles. Une scène fascinante, à mi-chemin entre la démonstration technologique du futur et une réunion de robots ayant pris leur indépendance.
Selon des riverains, jusqu’à 50 robotaxis auraient déboulé dans le même cul-de-sac en une seule heure tôt le matin. Le problème n’est pas seulement sonore. Avec ces Jaguar I-Pace fantômes sans passagers, l’ambiance commence sérieusement à ressembler à un épisode raté de Black Mirror sponsorisé par Google. Les habitants ont alors tenté une méthode révolutionnaire : un simple panneau fluorescent « attention enfants ». Et là, miracle, les Waymo ont paniqué. Plusieurs voitures se sont immobilisées en essayant maladroitement de faire demi-tour.
Un bug mystérieux
Waymo affirme avoir corrigé le problème sans expliquer son origine. Ce qui est rassurant, évidemment. Après tout, rien ne met davantage en confiance qu’une intelligence artificielle capable de conduire seule mais aussi de passer une heure entière coincée dans une impasse de banlieue.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération