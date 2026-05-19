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Jaguar I-pace

Une cinquantaine de voitures autonomes Waymo causent le chaos dans des voies sans issue

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Adrien Raseta

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Des dizaines de robotaxis Waymo ont envahi plusieurs impasses résidentielles d’Atlanta ces dernières semaines, tournant en rond sans passagers à bord.

Une cinquantaine de voitures autonomes Waymo causent le chaos dans des voies sans issue

À Atlanta, les habitants du quartier chic de Buckhead ont découvert une nouvelle espèce invasive : le taxi autonome perdu. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de Jaguar électriques Waymo tournent en rond dans des impasses résidentielles. Une scène fascinante, à mi-chemin entre la démonstration technologique du futur et une réunion de robots ayant pris leur indépendance.

Selon des riverains, jusqu’à 50 robotaxis auraient déboulé dans le même cul-de-sac en une seule heure tôt le matin. Le problème n’est pas seulement sonore. Avec ces Jaguar I-Pace fantômes sans passagers, l’ambiance commence sérieusement à ressembler à un épisode raté de Black Mirror sponsorisé par Google. Les habitants ont alors tenté une méthode révolutionnaire : un simple panneau fluorescent « attention enfants ». Et là, miracle, les Waymo ont paniqué. Plusieurs voitures se sont immobilisées en essayant maladroitement de faire demi-tour.

Une cinquantaine de voitures autonomes Waymo causent le chaos dans des voies sans issue

Un bug mystérieux

Waymo affirme avoir corrigé le problème sans expliquer son origine. Ce qui est rassurant, évidemment. Après tout, rien ne met davantage en confiance qu’une intelligence artificielle capable de conduire seule mais aussi de passer une heure entière coincée dans une impasse de banlieue.

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Avis Jaguar I-pace

17,8 /20

I-pace EV400 AWD SE (2020)

Par §Sel031xy le 28/10/2022

La meilleure voiture que j'ai possédée à ce jourAccélération, tenue de route, confort au top Personnellement j'arrive à une autonomie de 360 km sur autoroute et 380 km en mixte à condition de ne pas appuyer en permanence sur le champignon...A part 2 ou 3 bugs du système de divertissement, jamais la moindre panne. A se demander s'il s'agit réellement d'une Jaguar ?

17,2 /20

I-pace EV400 AWD SE (2018)

Par §bas563nK le 06/06/2022

Après deux mois avec cette superbe voiture acheter d’occasion à 38000 km Sur un coup de cœur après 2000 km sans problème avec une recharge à 100 % kilométrage d’autoroute fiable je me retrouve avec une panne énorme et je suis très inquiet pour la suiteQuelques bricoles pas d’essuie glace arrière ce qui ne me pose pas de problèmeJe pensais l’autonomie un peu problématique mais je n’imaginais pas une seule seconde qu’on puisse retrouver sa voiture dans le garage sans le moindre millivolts pour faire quoi que ce soit avec une batterie correcte la veille au soir

14,8 /20

I-pace EV400 AWD SE (2020)

Par pinstubiscuit le 27/03/2021

Véhicule acheté en société pour sa déductibilité fiscale à 100% , mais aussi grâce à une énorme remise de 34000 € ( de 93500 à 59500) suite à un destockage + 1500 € offert pour l'installation d'une borne à la maison ! ...bref t'es obligé de l'acheté !!! Les négatifs : La finition est au premier regard , de bonne facture , mais toutefois , juste en dessous des allemandes ( je sort de 2 classe E et 1 GLE ) et surtout , véhicule livré avec le jour même , une panne de la trappe de recharge qui ne reconnais pas la prise de recharge car elle se grippe !!! 2000 KM plus tard , panne de batterie ( pas celle de la motorisation , mais la 12V qui sert aux accessoires ) ...retour au garage sur dépanneuse avec véhicule de remplacement pendant l'intervention de 3 Jours ...F PACE DIESEL ...un comble !!!!! Ils en profitent pour changer la trappe grippée qui avait posé problème les 3 premier jours , mais qui avait fini par me laissé tranquille et , 1 module qui commande cette fameuse batterie . Je récupère mon véhicule et 3 jours plus tard , message au tableau de bord , batterie défectueuse !!! mais cette fois pas de panne ....Retour sur dépanneuse quand même et véhicule de remplacement ....Land discovery sport .....diesel .....pendant 48H . Véhicule récupéré avec comme explication , juste une mise à jour générale téléchargée et installée !!! ....bref je n'y crois pas mais je récupère mon véhicule . Force est de constater que ça devait vraiment être ça , puisque , 4 mois et 11000 KM plus tard , plus rien à signaler Des détails , comme la qualité de la moquette dans le coffre , la commande vocale à la ramasse par rapport à mercedes , mais surtout , et là c'est très ennuyant voir même dangereux , la déconnection des aides à la conduite , sans aucune raison , ( le maintien dans la voie , les capteurs de stationnement qui lorsqu'il sont recouvert de neige , glace ou boue , ne fonctionne plus sans que vous n'en soyez avertit ( chez mercedes , si vos capteurs sont HS , il repasse sans cesse le message au tableau de bord , pas chez jaguar !!!!) . La consommation gargantuesque , je part de chez moi à 100 % avec 330 Km d'autonomie , il fait 3 degrés. J'ai 250 KM à faire sur autoroute , en roulant entre 130 et 140 KMH , je suis arrivé à bon port , mais avec de grosses sueurs , il me restait 1% et 3KM d'autonomie !!! On te l'as vends pour 400 KM d'autonomie !!!! Conso moyenne journalière de 30 KWH/100 ....Autoroute 37,5 KW à 130 kmh ...ville 20 KWH/100 . Bref en comptant le prix du KWH , c'est identique à une voiture qui consomme 5L d'essence au 100 KM , mais cette voiture n'est pas une Twingo 0,9 ... mais une bagnole de 400 CV !!!!!Les Positifs : VEHICULE DE 400 CV avec des reprises et des démarrages fulgurants ... j'ai fait le test contre une porsche , jusque 180 le Porschiste il se demande d'ou tu viens ....après ....évidement ....ça reste une Porsche hein !!!Voiture très agréable à conduire , quand même très économique en rapport puissance / coûts , et service jaguar pas trop mal et surtout bien meilleurs que Mercedes , puisqu'il m'on offert un bon de 400 € à dépenser dans la boutique jaguar , suite aux désagréments des 2 pannes survenues les deux premiers milles kilomètres . En résumé , après presque 13000 K et 6 mois d'utilisations , satisfait , mais pourrais faire mieux au point de vue technologies embarquées , et surtout véhicule sans interêts pour un particulier , car beaucoup trop cher !!! Un véhicule de luxe pour un dirigeant d'entreprise , qui , si il n'y avait pas la chasse au sorcière contre les véhicules de société , n'aurait certainement pas choisit cette voiture

17 /20

I-pace EV400 AWD HSE (2018)

Par YVESL le 14/11/2020

Expérience de conduite très agréable,équipements très complets,excellent confort,prix néanmoins très élevé et surtout autonomie réelle très éloignée des chiffres annoncés : 240 à 250 km à 130km/h sur autoroute et en mode urbain..c’est décevant et je ne suis pas sûr de poursuivre l’experience.Reseau de recharge rapide insuffisant.Au total,je ne recommande pas tant que l’autonomie n’aura pas été sensiblement améliorée.

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