Une cinquantaine de voitures autonomes Waymo causent le chaos dans des voies sans issue

À Atlanta, les habitants du quartier chic de Buckhead ont découvert une nouvelle espèce invasive : le taxi autonome perdu. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de Jaguar électriques Waymo tournent en rond dans des impasses résidentielles. Une scène fascinante, à mi-chemin entre la démonstration technologique du futur et une réunion de robots ayant pris leur indépendance.

Selon des riverains, jusqu’à 50 robotaxis auraient déboulé dans le même cul-de-sac en une seule heure tôt le matin. Le problème n’est pas seulement sonore. Avec ces Jaguar I-Pace fantômes sans passagers, l’ambiance commence sérieusement à ressembler à un épisode raté de Black Mirror sponsorisé par Google. Les habitants ont alors tenté une méthode révolutionnaire : un simple panneau fluorescent « attention enfants ». Et là, miracle, les Waymo ont paniqué. Plusieurs voitures se sont immobilisées en essayant maladroitement de faire demi-tour.

Un bug mystérieux

Waymo affirme avoir corrigé le problème sans expliquer son origine. Ce qui est rassurant, évidemment. Après tout, rien ne met davantage en confiance qu’une intelligence artificielle capable de conduire seule mais aussi de passer une heure entière coincée dans une impasse de banlieue.