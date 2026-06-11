C’est donc à Londres en Angleterre que les premiers taxis 100 % autonome vont faire leurs débuts en Europe, cet été, si tout se passe bien. En revanche, ce ne sera pas Waymo, mais la start-up britannique d’intelligence artificielle spécialisée dans la conduite autonome Wayve, associée à la plateforme Uber qui va réaliser cette première très attendue.

« Nous sommes prêts, nous attendons simplement quelques dernières autorisations », a déclaré à l’AFP Kaity Fischer, vice-présidente de Wayve, assurant viser un lancement auprès du grand public cet été. Pour cette grande première en Europe, Wayve va donc devancer ses principaux concurrents en la matière que peuvent être Waymo – détenu par la maison mère de Google, Alphabet - qui espère un déploiement public d’ici la fin de l’année, mais aussi le chinois Baidu.

L’arrivée à Londres n’est pas une surprise, puisque cette entreprise britannique entraîne ses véhicules sur les routes londoniennes depuis 2018 et affirme aujourd’hui avoir déployé ses essais dans plus de 500 villes. Si Waymo a choisi des Jaguar i-Pace, Wayve a arrêté son choix sur des Ford Mustang Mach-e, bien évidemment 100 % électriques. Le nombre de véhicules n’est pas encore connu, mais sera limité au début avant de croître par la suite. Chaque taxi fonctionne grâce à une technologie unique basée sur de l’IA qui apprend à partir de l’environnement réel, en digérant les données des capteurs (caméras, radars…) au lieu de s’appuyer sur des itinéraires pré-cartographiés.

Déjà des possibilités de réservations avant un développement du réseau.

Les clients intéressés peuvent le faire savoir dès à présent dans l’application Uber. Ils pourraient dès lors se voir bientôt proposer « un trajet autonome Wayve, sans coût supplémentaire".

Après Londres, Wayve compte s’attaquer à d’autres villes comme Tokyo, puis dix autres mégalopoles.