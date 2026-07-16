Les employés de Hyundai font la grève pour… travailler plus longtemps

Comme la quasi-totalité des constructeurs automobiles, Hyundai Motors doit composer avec un contexte mondial difficile depuis le début de l’année. Ses profits ont chuté de 31 % sur le premier trimestre 2026, à cause de la guerre en Iran et ses conséquences mais aussi des taxes douanières américaines.

Et le groupe sud-coréen se retrouve confronté à un mouvement de grève qui ne va pas aider ses opérations cette année. Comme le rapportent les journalistes du Figaro, près de 40 000 salariés du géant automobile devaient se mettre en grève ce lundi 13 juillet dans les usines du pays.

Des salaires revalorisés…

Sans surprise, les employés demandent une hausse de leurs salaires. Ils visent une augmentation de 85€ par mois, alors que la direction ne leur propose que l’équivalent de 52€ par mois de revalorisation.

Ils exigent aussi une prime de performance équivalente à 30 % du bénéfice net de l’année précédente, mais aussi un bonus de 800 % de leur salaire mensuel. La direction n’avait concédé que 350 % du salaire mensuel en bonus, avec aussi 15 actions de l’entreprise par salarié.

…Et une demande de travailler plus longtemps !

Demande moins habituelle par rapport à nos standards, les salariés de Hyundai Motors exigent aussi de partir à la retraite plus tard afin de toucher leurs salaires plus longtemps. D’après MK, le mouvement de grève s’est élargi ce mercredi aux installations de Kia et les revendications des salariés n’ont pas été entendues pour le moment.

Ces salariés s’inquiètent par ailleurs des projets du groupe de lancer des robots humanoïdes à partir de 2028 dans les usines pour remplacer certains postes.