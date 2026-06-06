Peut-on accorder une confiance aveugle à un Hyundai Tucson d’occasion ?
Dates clés
- Octobre 2020 : commercialisation du Tucson de quatrième génération
- Janvier 2021 : apparition de l’hybride rechargeable
- Avril 2024 : lancement de la version restylée
En bref
MAXI-FICHE FIABILITÉ. Elle est bien révolue, l’époque à laquelle la marque coréenne souhaitait avant tout rassurer. Si la troisième génération de Tucson jouait la carte de la robustesse, cet opus apparu en 2021 fait clairement dans l’originalité. La partie la plus distinctive est sans aucun doute l’avant, avec des optiques qui s’effacent dans le bouclier. Le profil est particulièrement musclé, tandis que l’intérieur joue la carte technologique.
Dès sa sortie, il se distingue par un équipement complet, des prix bien placés et différentes motorisations : 1.6 T-GDi de 150 ch, 1.6 CRDi de 136 ch et hybride de 230 ch. Moins de six mois plus tard, une déclinaison hybride rechargeable apparaîtra. Le succès ne se fait pas attendre, le Tucson séduit près de 18 000 clients dès sa première année pleine en France. Au niveau européen, il devient l’un des SUV familiaux les plus prisés.
Malgré un beau succès, le Tucson n’échappe pas au traditionnel restylage de mi-carrière, en avril 2024. Le constructeur décide de ne pas trop modifier son design (essentiellement sur le bouclier avant), mais se concentre sur l’intérieur, un choix rare dans l’industrie automobile, car coûteux.
La planche de bord est ainsi totalement remaniée avec une grande dalle numérique, un système multimédia revu et l’apparition de certaines commandes physiques.
Au chapitre technique, le moteur hybride perd quelques chevaux à cause des nouvelles normes, en passant de 230 à 215 ch. Même constat pour le PHEV qui descend de 265 à 253 ch. À noter que cette dernière abandonne la transmission à quatre roues motrices.
Caradisiac a aimé
- Le look extérieur
- La présentation intérieure
- Le niveau d’équipement
- L’habitabilité
- Le coffre
Caradisiac n'a pas aimé
- Le comportement peu dynamique
- L’ergonomie
- L’autonomie en électrique
- La réactivité de la boîte automatique
Nos versions préférées
- IV 1.6 CRDI 136 IBVM HYBRID 48V CREATIVE
- IV 1.6 HYBRID 230 EXECUTIVE
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
- Le look extérieur : je vous l’accorde, il est délicat de mentionner une donnée subjective comme une qualité. Toutefois, le succès rencontré par ce SUV est en grande partie dû à son style, à la fois dynamique et moderne.
- La présentation intérieure : Hyundai a également soigné le design intérieur, notamment celui de la planche de bord. En deuxième partie de carrière, il reçoit une grande dalle numérique et certaines commandes physiques font leur retour.
- Le niveau d’équipement : la firme coréenne a eu la bonne idée de fournir de nombreux équipements technologiques et de confort dès l’entrée de gamme.
- L’habitabilité : malgré un gabarit relativement compact (4,50 m de long), le volume à bord est appréciable. Les passagers arrière profitent d’un bel espace et d’un dossier réglable selon cinq positions. En revanche, pas de banquette coulissante au programme.
- Le volume de coffre : sans afficher un volume record, il oscille entre 528 (hybride rechargeable) et 616 litres (hybride), et atteint 1 795 litres une fois les dossiers rabattus. On peut toutefois lui reprocher l’encombrement des passages de roue.
Ce qui peut faire hésiter
- Le comportement peu dynamique : rien d’alarmant, mais nous aurions apprécié des mouvements de caisse mieux maîtrisés et une direction plus communicative. Le Tucson privilégie le confort, du moins avec des jantes de moins de 19 pouces.
- L’ergonomie moyenne : cette remarque vaut surtout pour la première phase, puisque les commandes de la climatisation sont tactiles et la navigation dans le système multimédia manque d’intuitivité. C’est nettement mieux depuis le restylage.
- L’autonomie en électrique : vous atteindrez difficilement 50 km sans brûler une goutte de carburant. Gardez cela bien en tête selon vos déplacements quotidiens.
- La boîte automatique : sur les versions hybrides, elle ne manque pas de douceur, mais plutôt de réactivité lors des relances et des grosses accélérations.
Budget
Achat / Cote :
C’est mécanique : si un modèle a trouvé son public en neuf, le marché de l’occasion en regorge. Sans aller jusque-là, les Tucson ne manquent pas en seconde main. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, plus de 1 700 exemplaires sont proposés sur le site de La Centrale.
Pour s’offrir un Hyundai Tucson d’occasion, la mise de départ s’élève à 16 000 €. Pour ce prix, vous pouvez prétendre essentiellement à une version diesel de 2022 avoisinant les 150 000 km. Dénicher une déclinaison hybride de 230 ch est aussi possible, à condition d’accepter un kilométrage supérieur, oscillant entre 180 000 et 200 000 km. À noter que les versions 1.6 T-GDi de 150 ch sont moins répandues, mais également disponibles à ce tarif.
En s’approchant des 19 000 €, vous pouvez aisément descendre sous la barre des 100 000 km, que ce soit en diesel ou en hybride simple.
Si vous avez de quoi recharger à domicile, sachez que la version hybride rechargeable s’échange à partir de 20 000 €. Il s’agit de modèles Créative de 2021 affichant près de 100 000 km au compteur.
Enfin, si ce Tucson s’affiche à des tarifs comparables à ceux d’un Renault Austal, il est bien plus raisonnable qu’un Volkswagen Tiguan.
Consommation :
Le Tucson donne le choix entre différents types de motorisation : essence avec hybridation 48V, hybride classique, hybride rechargeable et diesel. Point non négligeable, le Tucson est loin d’être une ballerine, notamment dans ses versions hybrides, mais il se débrouille plutôt bien. Pour la version de 230 ch, comptez un peu moins de 7 l/100 km en conduite coulée. Pour la déclinaison rechargeable, il est possible de ne siroter que 3,8 l/100 km batterie pleine. Une fois celle-ci déchargée, vous oscillerez davantage vers les 7 l/100 km. Quant à l’autonomie en tout électrique, elle est donnée entre 56 et 63 km, mais vous ne les atteindrez pas. Enfin, le diesel est fidèle à sa réputation avec une moyenne de 5,7 l/100 km environ.
Assurance :
Sachez qu’assurer un Hyundai Tucson vous coûtera un peu plus cher. Selon notre profil de conducteur, il se révèle près de 10 % plus onéreux que ses concurrents français (Peugeot 3008 et Renault Austral).
Prix des pièces :
Hyundai n’est pas le meilleur exemple en la matière. Le coût des éléments de remplacement se situe dans la fourchette haute du marché, sensiblement plus élevé que celui des concurrents français. La marque coréenne peut se rapprocher des marques telles que Lexus ou Mercedes. Un critère à ne pas oublier car le passage en atelier peut révéler de mauvaises surprises.
Entretien :
La fréquence de l’entretien dépend de la version choisie. Dans le cas du diesel, une révision est nécessaire tous les deux ou 30 000 km. À noter que ce CRDi est équipé d’une courroie de distribution. Quant aux versions hybrides, le passage en atelier est plus fréquent, tous les ans ou 15 000 km, mais la chaîne de distribution ne nécessite pas d’être remplacée.
Fiabilité
Description :
« Peut mieux faire », voici comment l’on peut qualifier ce Tucson, telle une appréciation sur un carnet scolaire. Toutefois, son bilan est surtout entaché par la version diesel, avec parfois des casses moteur. On note également de multiples bugs du système multimédia, comme pour beaucoup de constructeurs. Hormis ceci, le Tucson ne cache pas d’avaries graves et ses utilisateurs profitent d'une bonne tranquillité d'utilisation.
Pannes lourdes ou immobilisantes :
- Moteur CRDi : certains propriétaires ont vu leur moteur casser, même à de faibles kilométrages. En cause, le galet tendeur de la courroie de l’alterno-démarreur qui peut se gripper. Un élément simple qui risque de tourner au drame. Si vous lorgnez sur cette mécanique, remplacez cette pièce à titre préventif.
- Boîte automatique : la DCT-7 peut occasionner des vibrations et du patinage, qui nécessite parfois son remplacement.
Autres pannes ou faiblesses :
- Vanne EGR : elle épargne peu de modèles et le Tucson n’échappe pas à la règle, quelle que soit la motorisation.
- Pompe à eau : elle peut faire des siennes, notamment sur la version hybride rechargeable.
Aspect extérieur :
- Peinture : certains utilisateurs se plaignent de la qualité de la peinture, trop fragile et sensible aux impacts.
- Trappe à carburant : certaines trappent peuvent se montrer récalcitrantes.
Finition intérieure :
- Rien à signaler à ce chapitre.
Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :
- Système multimédia : aucun constructeur n’y échappe, il peut avoir son lot de bugs, divers et variés (lenteur, problème d’affichage…). Toutefois, les cas semblent moins nombreux que chez la concurrence.
Rappel de rectification en concession :
- Août 2025 : sur les exemplaires fabriqués entre le 9 mai et le 2 juin 2025, un filetage incorrect au niveau des rotules du train avant peut affecter la direction.
- Septembre 2024 : le système anti-pincement des vitres électriques arrière peut connaître une défaillance sur les modèles produits du 30 novembre 2022 au 5 avril 2023. Dans certains cas, la non-activation de cette fonction peut entraîner des blessures graves, allant jusqu’au sectionnement d’un doigt.
- Mars 2024 : les airbags rideaux peuvent avoir été mal montés sur les Tucson produits entre le 13 avril 2021 et le 21 août 2023.
- Octobre 2021 : sur les unités fabriquées entre le 14 octobre 2010 et le 15 avril 2021, les airbags rideaux risquent de ne pas se déployer comme prévu.
Meilleures versions
En Diesel : IV 1.6 CRDI 136 IBVM HYBRID 48V CREATIVE
En Hybride essence élec : IV 1.6 HYBRID 230 EXECUTIVE
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