Peut-on accorder une confiance aveugle à un Hyundai Tucson d’occasion ?

En bref

MAXI-FICHE FIABILITÉ. Elle est bien révolue, l’époque à laquelle la marque coréenne souhaitait avant tout rassurer. Si la troisième génération de Tucson jouait la carte de la robustesse, cet opus apparu en 2021 fait clairement dans l’originalité. La partie la plus distinctive est sans aucun doute l’avant, avec des optiques qui s’effacent dans le bouclier. Le profil est particulièrement musclé, tandis que l’intérieur joue la carte technologique.



Dès sa sortie, il se distingue par un équipement complet, des prix bien placés et différentes motorisations : 1.6 T-GDi de 150 ch, 1.6 CRDi de 136 ch et hybride de 230 ch. Moins de six mois plus tard, une déclinaison hybride rechargeable apparaîtra. Le succès ne se fait pas attendre, le Tucson séduit près de 18 000 clients dès sa première année pleine en France. Au niveau européen, il devient l’un des SUV familiaux les plus prisés.



Malgré un beau succès, le Tucson n’échappe pas au traditionnel restylage de mi-carrière, en avril 2024. Le constructeur décide de ne pas trop modifier son design (essentiellement sur le bouclier avant), mais se concentre sur l’intérieur, un choix rare dans l’industrie automobile, car coûteux.



La planche de bord est ainsi totalement remaniée avec une grande dalle numérique, un système multimédia revu et l’apparition de certaines commandes physiques.



Au chapitre technique, le moteur hybride perd quelques chevaux à cause des nouvelles normes, en passant de 230 à 215 ch. Même constat pour le PHEV qui descend de 265 à 253 ch. À noter que cette dernière abandonne la transmission à quatre roues motrices.