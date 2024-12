Le Volkswagen Tiguan prend sa revanche sur le Hyundai Tucson !

Depuis deux ans, le Hyundai Tucson s’était tranquillement installé en tête des ventes sur le marché des SUV familiaux à moteur thermique, un créneau particulièrement important pour les constructeurs automobiles car ces modèles sont généralement très rentables à vendre.

Mais il y a du changement pour 2024, comme le montrent les chiffres de Data Force publiés par Automotive News sur les meilleures ventes du marché du Vieux continent sur les onze premiers mois de l’année. Dans la catégorie des SUV familiaux, le Volkswagen Tiguan arrive en effet en tête avec 178 696 ventes. Il surclasse assez largement le Hyundai Tucson et ses 142 145 ventes sur la même période, mais aussi le Nissan Qashqai (130 044).

Les Français sont loin

Derrière, le Toyota C-HR est bien placé lui aussi avec 109 656 unités écoulées sur la même période. Il devance le premier modèle premium de ce classement, le BMW X1 et ses 106 534 exemplaires vendus. Viennent ensuite le Ford Kuga (98 260), le Skoda Karoq (90 916), le Peugeot 3008 (90 679) et le Cupra Formentor (87 781). Entre ces derniers, la guerre n’est pas finie et les chiffres du mois de décembre seront déterminants. Le Renault Austral n’apparaît pas dans le top 50.