SUV Hyundai Tucson : lequel choisir ?

Le SUV Hyundai Tucson est un modèle qui plait. Depuis ses débuts en 2004, il s’en est vendu 7 millions d’exemplaires dans le monde. La toute nouvelle génération arrivée l’an dernier en plus d’afficher un style original, adopte de nouvelles motorisations dont des motorisations hybride et hybride rechargeable. Doté d’une gamme complète de quatre motorisations et de quatre niveaux de finition, ce modèle confortable, très bien équipé et affichant un bon rapport prix/équipements mérite le détour. Et maintenant, place au guide d’achat du Hyundai Tucson.

Avec 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde entier, le Hyundai Tucson est un modèle emblématique de la catégorie des SUV. La nouvelle génération apparue en 2020 et la quatrième, elle se démarque des trois précédentes par un style très original avec une calandre multifacette qui s’étire sur toute la largeur du véhicule en englobant les projecteurs. Des flancs aux lignes saillantes et des feux arrière en forme de crocs concourent eux aussi à renforcer l’aspect original du modèle.

Modernité affirmée

À bord, la planche de bord affiche un design moderne, avec un grand écran multimédia tactile de 8 à 10,25 pouces (20,3 à 25,4 centimètres de diagonale) surmontant la console centrale tandis qu’une instrumentation numérique 10,25 pouces qui est dépourvue (c’est rare) de casquette fait face au conducteur. Autre originalité, les aérateurs sont nombreux et disposés sur toute la largeur de la planche de bord. On apprécie la qualité des matériaux utilisés, la possibilité d’inclinaison (sur cinq positions) des dossiers de la banquette arrière, l’espace pour les jambes (l’empattement progresse de deux centimètres par rapport à l’ancien opus) et le bon volume de coffre (de 558 litres à 616 litres en fonction de la motorisation utilisée).

Un équipement à la hauteur

Comme de nombreux nouveaux modèles, le Hyundai Tucson fait le plein de technologie embarquée et à partir de la finition d’entrée de gamme (Intuitive) on a droit à de nombreux équipements high-tech : radars et caméra de recul, reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, freinage d’urgence auto avec détections des piétons et vélos, assistance active au maintien dans la voie, capteur de pluie et allumage auto des feux, fonction Mirror Screen (Apple et Android Auto), climatisation auto bizone, airbag central entre les sièges avant… En fonction de la finition (ou en option) choisie, on pourra opter pour la suspension pilotée, l’affichage d’angle mort sur l’écran d’instrumentation, la conduite autonome de niveau 2 et la sortie et pour les hybrides, le stationnement avec l’aide de la clé (qui joue ici le rôle de télécommande).

Micro-hybridation, hybride et plug-in

Sous le capot du Hyundai Tucson 4 on a le choix entre une motorisation essence 1.6 T-GDi de 150 ch avec micro-hybridation 48V disponible avec boîte manuelle ou auto (DCT-7), un bloc diesel 1.6 CRDi de 136 ch microhybridé associé soit à une boîte manuelle (version en cours d’homologation au moment où nous écrivons ces lignes) ou à la boîte automatique DCT-7. Cette motorisation diesel qui séduira les gros rouleurs est disponible en deux ou quatre roues motrices (HTRAC). On peut également porter son choix sur une motorisation hybride de 230 ch ou une motorisation hybride plug-in de 265 ch la seule associée avec une transmission 4x4 HTRAC. Ces deux dernières motorisations sont associées à une boîte automatique à six rapports. Sur route le Hyundai Tucson offre un bon compromis entre confort (à condition de choisir les bonnes jantes : éviter les 19 pouces) et dynamisme. On tirera le meilleur du Hyundai Tucson si on ne le brusque pas trop car la direction manque de précision et l’apparition de mouvements de caisse ne facilite pas une conduite sportive.

Bien placé

Face à une concurrence féroce dans une catégorie des SUV compacts où le Peugeot 3008 fait la loi, le Hyundai Tucson propose une large palette de motorisations y compris hybrides, un équipement à la hauteur, une habitabilité généreuse, une garantie cinq ans kilométrage illimité et une politique de prix agressive qui lui permet d’être quelquefois moins cher que la plupart de ses concurrents.

Le SUV Hyundai Tucson en dix points