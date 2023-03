Comparatif vidéo - Renault Austral VS Hyundai Tucson : conflit d'hybrides…

Il y a encore peu, les plus féroces concurrents étrangers des SUV compacts français se nommaient Volkswagen Tiguan, Nissan Qasqhai et Toyota Rav4. Certes, ces derniers occupent toujours une place importante dans le paysage automobile, mais il est un outsider qui a surpris tout ce petit monde depuis son renouvellement à la fin de l'année 2020 : le Hyundai Tucson.

Il faut dire qu'avec sa gueule de vaisseau spatiale, son espace intérieur généreux, sa dotation complète et moderne, sa garantie 5 ans et surtout sa palette de motorisations ultra-complète (essence, diesel, hybride intégrale, hybride rechargeable), le Sud-Coréen ne manque pas d'arguments. Résultat : il occupe la première place des ventes sur notre marché dans la catégorie étrangers avec pas moins de 17 584 exemplaires immatriculés en 2022, soit environ 6 500 de plus que le célèbre Qashqai, star du segment il y a dix ans.

Autant dire que le Renault Austral est attendu au tournant. Si le Français ne propose pas autant de choix sous le capot (faute notamment de diesel et d'hybride Plug-in), il inaugure une mécanique full hybride innovante, en l'occurrence un trois cylindres turbo essence couplé à deux moteurs électriques et à une boîte auto. à crabots. De quoi affronter, malgré un déficit de 30 ch, la version 1.6 turbo HEV du Tucson, particulièrement homogène et qui en représente 60 % des ventes. Mais avant de démarrer les moteurs, penchons-nous d'abord sur leurs sens de l'accueil…

Aspects pratiques : un Tucson plein d'attentions…

Une nouvelle fois, l'Austral nous surprend agréablement par son ambiance à la fois moderne et chaleureuse. Non seulement le mobilier fait cossu, mais le design intérieur est séduisant et surtout, la grande dalle numérique en L est l'une des plus réussies du marché. L'instrumentation numérique se révèle lisible et propose de nombreux affichages, notamment une carte de GPS au format XXL. La grande tablette tactile surtout, est ultra-intuitive et efficace grâce à l'interface Google, au point que l'on se surprend à délaisser totalement les applications de navigation du smartphone.

Assurément, les écrans du Tucson sont moins agréables à utiliser, tant en termes d'ergonomie que de présentation. Par ailleurs, les matériaux flattent moins. Cela dit, tout fonctionne bien et sans temps mort, et le Hyundai se montre tout de même sérieusement fabriqué.

Si le Hyundai se montre un peu moins spectaculaire dans sa présentation, il fait preuve d'un sens de l'accueil exemplaire. Et cela commence au niveau du coffre. Contrairement à son rival, le Sud-Coréen ne voit pas son volume de chargement réduit par le système hybride et atteint 616 dm3, contre 430 dm3 pour le français. Alors bien sûr, ce dernier dispose ici d'une banquette coulissant sur 16 cm pour accueillir davantage de bagages, mais l'espace disponible culmine à 555 dm3, et la place aux jambes est alors fortement réduite. Dernier atout du Tuscon lors des chargements et pas des moindres : ses dossiers en trois parties permettant davantage de configurations et notamment, en repliant celle du centre, d'embarquer des objets longs tels que des skis. Faute de trappe, l'Austral ne peut en accueillir autrement que sur le toit…

Le Tucson domine également son rival aux places arrière. Non seulement les passagers y trouvent davantage d'espace au niveau des genoux mais ils disposent d'un réglage séparé de la température, de stores pare-soleil et de sièges chauffants (places latérales). Dans l'Austral, rien de tout cela… D'ailleurs, le Sud-Coréen se révèle, dans l'ensemble, bien plus généreux côté équipements, mais nous y reviendrons plus tard…

Budget : un Austral "e" plus sobre…

Choisir un modèle hybride ne doit pas nécessairement signifier exploser le budget… En finition d'appel Intuitive, le Hyundai apparaît un peu plus amical avec un ticket fixé à 35 450 €, contre 41 500 € pour l'Austral E-Tech le moins cher. Une proposition d'autant plus intéressante qu'il offre 30 ch de plus que son rival.

Cela dit, le Renault s'emballe un peu moins à mesure que l'on grimpe en gamme : pour ce modèle Iconic doté de nombreuses aides à la conduite actives, de superbes jantes de 20'' et d'un siège conducteur électrique, le devis atteint 43 900 €, quand les plus huppés des Tucson (Executive et Executive N Line) réclament 45 800 €. Mieux, le Renault maîtrise son appétit : selon nos relevés, il parvient à se contenter de 7 l/100 km sur autoroute, et d'à peine plus de 6 l/100 km en ville et sur route. En moyenne, le Tucson hybride brûle un demi-litre aux 100 km supplémentaire, avec quasi 8 l/100 km à 130 km/h.

Equipement : la générosité Hyundai…

Dans les deux cas, nous avons ici affaire à des dotations très riches puisque nos deux belligérants offrent accès et hayon mains libres, GPS, sièges et volant chauffants, instrumentation numérique ainsi que de nombreuses assistances à la conduite tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, le surveillant d'angles morts, la lecture des panneaux et le freinage automatique en marche arrière.

Mais le Tucson se montre plus généreux encore puisque le système de centrage dans la voie de circulation fourni en série lui assure une conduite autonome de niveau 2. Et comme le siège conducteur, le siège passager est à réglage électrique ici. Mieux, le SUV asiatique ajoute une sellerie cuir/Alcantara, un système audio avec ampli et subwoofer et un dispositif de stationnement par télécommande. Un ensemble d'équipements qui, ajouté aux stores pare-soleil arrière, à la banquette chauffante et à la clim trizone, justifie largement le surcoût à l'achat. Pour enfoncer le clou, le Tucson bénéficie, comme toutes les Hyundai, d'une garantie 5 ans (km illimités)…