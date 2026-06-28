Sacrifier une Jaguar XJ220 d’origine sera nécessaire pour obtenir ce résultat Signé Ian Callum

Plus de trente ans après avoir terrorisé les Ferrari et fait rêver une génération entière avec ses 550 ch et ses 349 km/h, la mythique Jaguar XJ220 revient sous les projecteurs. Enfin, presque. L’ancien designer de Jaguar Ian Callum vient de dévoiler sa vision modernisée de la supercar britannique.

La silhouette basse et interminable de l’originale est heureusement préservée, mais pratiquement chaque panneau de carrosserie se voit redessiné. Les phares escamotables disparaissent au profit d’optiques LED effilées, tandis que les ailes gagnent du muscle. Les prises d’air latérales deviennent dans la manœuvre encore plus voraces. À l’arrière, l’aileron intégré laisse sa place à une poupe plus épurée accompagnée d’un diffuseur inédit. Pour l’instant, le projet n’est qu’une étude de style. Cela dit, le studio de Callum a déjà transformé deux des quatre prototypes de la Jaguar C-X75 en voiture de route. De quoi prouver que l’équipe possède le savoir-faire nécessaire pour donner vie à cette XJ220 repoudrée.

Du tuning superluxe

Reste un détail : pour construire cette réinterprétation, il faudra qu’un propriétaire accepte de confier sa précieuse XJ220 originale au bistouri de Callum. Une proposition qui fait réfléchir. Est-ce bien raisonnable de repeindre la Joconde ? Pour Callum, oui.