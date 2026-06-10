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Jaguar I-pace

Filmé par 29 caméras d’une voiture autonome, il parvient à prendre la fuite sans aucune trace

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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À San Francisco, un voleur a utilisé un robotaxi Waymo pour s’enfuir après un vol. Malgré la présence de 29 caméras embarquées, la voiture autonome n’a pas permis d’identifier le suspect. Six mois plus tard, l’enquête est toujours au point mort.

Filmé par 29 caméras d’une voiture autonome, il parvient à prendre la fuite sans aucune trace

Les voitures autonomes sont censées tout voir. Sauf -manifestement- les voleurs. À San Francisco, un homme est entré dans un studio Hot 8 Yoga avant d’en ressortir avec plusieurs vêtements de sport dérobés. Son moyen de fuite ? Un robotaxi Waymo qui l’attendait devant l’établissement.

Les images de surveillance publiées sur les réseaux sociaux montrent la Jaguar I-Pace autonome déposer le suspect puis patienter jusqu’à son retour avec son butin. Une fois les vêtements chargés dans le coffre, la voiture a quitté les lieux sans histoire. Lorsque la police a demandé les données du trajet, il était déjà trop tard. Waymo avait supprimé les images de l’habitacle. Quant aux caméras de l'extérieur, elles floutent automatiquement les visages pour protéger la vie privée des passagers et des passants.

Filmé par 29 caméras d’une voiture autonome, il parvient à prendre la fuite sans aucune trace

Un voleur toujours en fuite

Le plus ironique reste que ces robotaxis embarquent 29 caméras offrant une vision à 360 degrés. Malgré cet arsenal technologique, les enquêteurs n’ont obtenu aucun indice exploitable et le compte utilisé pour réserver la course n’a mené à personne. Six mois après le vol de quelques shorts pour hommes, le suspect reste introuvable.

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