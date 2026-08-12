Plus de lunette arrière, intérieur minimaliste... À quoi ressemble vraiment le grand retour de Jaguar ?

Après avoir fait quelques apparitions en tant que prototype sous camouflage, la voiture électrique de luxe se dévoile un peu plus avec un intérieur audacieux. Considérée comme le lancement de la nouvelle ère de Jaguar, la Type 01 apparaîtra de nouveau sous un autre camouflage ce week-end, à la Monterey Car Week. Elle sera également présentée au Pebble Beach Concours d’Elegance le dimanche 16 août, avant d’être officiellement dévoilée le 6 octobre prochain à New York.

Pour Rawdon Glover, directeur général de Jaguar, la Type 01 marque le début d’une nouvelle génération de voitures de série, appelée à suivre la « nouvelle philosophie créative » du constructeur britannique. L’objectif de ce modèle est de faire « que chaque trajet soit une occasion spéciale, de la manière dont elle se conduit à son apparence et à ce qu’elle fait ressentir ». « Avec une conduite GT confiante, une technologie propre et sophistiquée et un style spectaculaire, la Type 01 possède un intérieur unique en son genre », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Un intérieur inspiré de la Type 00

L’expression « unique en son genre », utilisée par Glover, décrit parfaitement l’intérieur de la nouvelle Jaguar Type 01. En effet, comme sa prédécesseure, la Type 00, son habitacle présente une colonne vertébrale centrale traversant l’ensemble de l’habitacle et offrant quatre espaces individuels.

La position de conduite paraît basse et le tableau de bord, très dégagé, adopte un design minimaliste. Un grand écran numérique est installé face au conducteur, tandis qu’une petite console tactile, positionnée à l’avant de la colonne centrale, permet de régler la climatisation et l’infodivertissement.

Quelques particularités

L’intérieur de la Type 01 présente plusieurs particularités. La moins surprenante est son plafond bas et plongeant, également orné de larges surfaces vitrées panoramiques.

Pour le design de l’habitacle, Jaguar cite notamment la pierre de travertin et « les riches textures des textiles artisanaux » comme sources d’inspiration. Certains éléments ont été pensés pour renforcer l’ambiance premium, comme la finition inspirée du laiton qui habille la partie centrale et le haut des portes qui arborent le logo du Jaguar bondissant en relief.

Autre particularité : l’extérieur fusionne avec l’intérieur. Une vue aérienne montre que les motifs « rayés » présents sur le tableau de bord apparaissent également sur la partie supérieure du capot.

Enfin, dernière caractéristique notable : l’habitacle de la Type 01 ne possède ni rétroviseur intérieur traditionnel ni lunette arrière, à l’image de la Polestar 4. La voiture disposera à la place d’une caméra numérique de recul. Fait inhabituel, son écran est situé à la base du pare-brise, à hauteur du rétroviseur intérieur traditionnel.