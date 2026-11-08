Plus de 80 voitures abandonnées autour d’un manoir : un véritable crève-cœur pour tous les passionnés

Sur Facebook, la page Urbex Back In Time a dévoilé les images d’une propriété au Royaume-Uni où plus de 80 automobiles vieillissent autour d’un imposant manoir. La collection traverse les époques et les frontières, avec une grande berline Jaguar MK2, un roadster Triumph TR6 et une Datsun 240Z côtoyant une Honda Civic de première génération ou une Opel GT.

Les amateurs de youngtimer ne sont pas mieux lotis. Une Alfa Romeo 155 partage ce cimetière à ciel ouvert avec des Opel Calibra, Audi S3, Golf 3 GTI et Golf 1. Plus surprenant encore, une BMW 750iL à moteur V12 équipée par le tuneur Hartge semble attendre des jours meilleurs, tout comme une Mercedes SLK de première génération et un cabriolet Saab 9-3. De quoi donner des sueurs froides à plusieurs continents.

Des milliers de réactions

Les commentateurs ignorent pourquoi ces véhicules sont restés là. Sur Facebook, certains réclament leur sauvetage, tandis que d’autres contestent l’abandon du domaine. En effet, rarement autant de chapelles automobiles auront communié dans le même désespoir. Rendez-vous dans la galerie des photos pour découvrir tout ça.