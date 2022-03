Plusieurs centaines de Mercedes Classe S rappelées en France

Mercedes fait une nouvelle fois preuve de sa promptitude à repérer et corriger les problèmes qui sont détectés sur ses modèles. Il est vrai que la sécurité des occupants des nouvelles Classe S, principalement celle de celui installé sur le siège passager avant, peut être mise en cause.

Les ingénieurs du constructeur ont, effectivement, repéré que, lorsque le véhicule s’arrête, l’unité de commande des airbags peut désactiver le coussin se trouvant face au passager. C’est le logiciel de pilotage qui est en cause et qui doit donc subir une mise à jour. Cette dernière impose un passage en atelier et une immobilisation du véhicule pendant une trentaine de minutes.

La Classe S type W223 étant encore assez peu répandue dans notre pays, ce qui est compréhensible pour un modèle dont le prix de base est de 103 850 €, ce sont 264 exemplaires qui sont concernés par cette opération. Celle-ci porte le code interne 5499009, référence qui sera portée sur le courrier que Mercedes fait actuellement parvenir aux possesseurs des autos qui doivent être vérifiées.

Ces Classe S, dont le type d’homologation CE (case K de la carte grise) est le e1*2007/46*2115*01, ont été assemblées entre le 1er novembre 2020 et le 1er juin 2021.