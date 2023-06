Premier rappel pour la Toyota GR 86

Commercialisé pour une durée limitée, le Toyota GR 86 se fait des plus rares sur les routes de l’Hexagone. La faute à un prix de vente artificiellement gonflé par un malus écologique correspondant à la moitié du tarif demandé par Toyota. Pourtant, lors de notre essai, nous avons loué les qualités de ce modèle.

Si vous êtes l’un des propriétaires de ce véhicule, vous allez donc recevoir prochainement un courrier du constructeur vous demandant de prendre rapidement contact avec votre concessionnaire. En effet, le géant japonais a remarqué que, sur les exemplaires sortis de chaîne entre le 17 mars et le 26 octobre 2022, le module de communication des données, DCM en langage interne, pouvait ne pas avoir été activé. Ce calculateur permet à la voiture de communiquer vers l’extérieur, de façon que Toyota récolte un certain nombre d’informations anonymisées.

La vérification, et, si nécessaire, l’activation de ce boîtier ne nécessitera pas plus de 10 minutes. L’immobilisation sera donc des plus courtes. Selon les informations qui nous ont été fournies par l’importateur français, seuls 23 GR 86 seraient concernés par cette opération dans notre pays. Le courrier envoyé aux possesseurs de ces Toyota fera référence à l’opération codifiée 22SMD-125.