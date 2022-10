La Toyota GT86 apparue en 2012 était l'un des seuls petits coupés sportifs propulsion du marché. Elle aurait pu disparaître au vu du contexte très défavorable aux sportives, mais malgré cela, le constructeur japonais a persisté et présente la GR86, juste descendante de la GT86.

dailymotion Les essais de Soheil Ayari - Toyota GR86 : du plaisir simple

La recette est la même, mais celle-ci a été bonifiée. Au programme, un modèle propulsion animé par un moteur atmosphérique quatre cylindres à plat développé par Subaru. Celui-ci gagne en cylindrée en passant de 2.0 à 2.4 l; sa puissance et son couple ont été augmentés puisqu'ils atteignent désormais 235 ch (+34 ch) et 250 Nm (+ 45 Nm). De quoi améliorer les performances avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,3 s contre 7,6 s auparavant.

Tout cela s'accompagne aussi d'une optimisation du châssis avec une progression de la rigidité de 50 %, une diminution du centre de gravité et son déplacement vers l'avant ainsi qu'une réduction du poids. La GR86 pèse moins de 1 300 kg. À cela s'ajoute une répartition des masses de 53/47 et un différentiel à glissement limité. Tous les ingrédients d'une vraie sportive sont donc réunis.

Enfin, un petit mot sur le plan du style. Si la forme globale demeure celle d’un coupé compact aux lignes fluides, le constructeur japonais a toutefois revu les faces avant et arrière. Ainsi, les projecteurs sont devenus plus anguleux, le bouclier avant a été redessiné et la prise d’air a été élargie. La filiation avec la Supra devient ainsi un peu plus évidente.

Même si le package global est donc plus que séduisant, cela va-t-il être suffisant pour convaincre Soheil Ayari. Réponse sur le circuit de la Ferté Gaucher.

Prix de notre modèle d'essai : 33 900 € mais 50 850 € avec le malus

La Toyota GR 86 est vendue au prix de 33 900 € dans sa version en boîte mécanique, ce qui fait d'elle l'une des sportives les plus accessibles du marché. Seul problème, le petit coupé japonais est pénalisé par un malus très important de 16 950 € en raison des 200 g de CO2 qui sont rejetés. Heureusement, celui-ci est plafonné à 50 % du prix de la voiture car dans le cas contraire, il aurait atteint 18 188 €. Quoi qu'il en soit, cela reste très handicapant pour la carrière de cette GR86, qui devrait réprésenter une curiosité.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/