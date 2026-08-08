Quand la calandre de la Skyline GT-R devient un étrange bijou pour les dents

À l’approche de la finale de la saison 2025-2026 de Formula E, l’entité de la division sportive du constructeur Nissan Nismo s’est associée au joaillier britannique LOUD MOUTH LDN pour une collaboration aussi inattendue qu’insolite. Le résultat ? Une collection unique de « grillz ». Il s’agit de bijoux dentaires popularisés par la culture hip-hop directement inspirés de modèles emblématiques de Nissan.

Quatre créations ont été imaginées. La première reprend la calandre de la célèbre Skyline GT-R génération R34 avec ses inserts noirs et ses touches orange évoquant les clignotants. La deuxième s’inspire de la face avant de la Nissan Z GT500, tandis que la troisième et la dernière rendent hommage à la très connue GT-R R34 de course dans sa livrée Pennzoil jaune et à la monoplace Nissan GEN3 Evo engagée en Formula E.

Une démarche purement créative

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces bijoux ne seront pas commercialisés. Nismo précise qu’il s’agit d’une série avec un seul exemplaire pour chaque grillz. Les pièces seront exposées dans un centre commercial de la chaîne Westfield situé à l’est de Londres avant la finale du championnat où quelques visiteurs auront toutefois la possibilité de remporter une création personnalisée signée LOUD MOUTH LDN lors d’un concours.