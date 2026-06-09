Quelqu’un s’est embêté à transformer une BMW M5 E39 en E9 surmotorisée

Les restomods sont souvent prévisibles. Celui-ci beaucoup moins. Réalisé par l’Allemand Michael Oberhauser, ce projet associe une BMW M5 E39 à une carrosserie inspirée de la mythique BMW 3.0 CSL. Plutôt que de greffer un moteur moderne dans une ancienne caisse, le préparateur a carrément fusionné les deux voitures.

Le châssis de la M5 a été raccourci d’environ 20 cm tandis que le toit et plusieurs panneaux issus de deux coupés E9 ont été adaptés à la structure moderne. Les ailes élargies et les appendices aérodynamiques façon « Batmobile » complètent la transformation. Sous cette silhouette rétro se cache toujours le V8 atmosphérique S62 de 5l de la M5. Revu dans la manœuvre avec quelques améliorations, il développe désormais 426 chevaux tout en étant associé à une boîte manuelle à six rapports, un différentiel autobloquant, des combinés filetés KW et les freins de la grande berline sportive.

Les fans BMW prêts à dépenser une petite fortune

L’habitacle conserve également une grande partie de l’environnement de la M5, avec climatisation automatique, sièges Recaro chauffants et écran multimédia. Une création aussi improbable que fascinante disponible à la vente sur le site des enchères Bring a Trailer. Sans surprise, son prix dépasse déjà les 40 000 euros.