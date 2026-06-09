Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bmw Serie 5 E39 M5

Quelqu’un s’est embêté à transformer une BMW M5 E39 en E9 surmotorisée

Dans Tuning / Autres actu tuning

Adrien Raseta

0  

Prendre une BMW M5 E39, lui découper le toit, raccourcir son châssis et lui greffer la carrosserie d’un coupé BMW des années 1970 : voilà le genre d’idée qui naît généralement après une soirée beaucoup trop longue. Pourtant, ce projet existe bel et bien. Et le résultat est désormais proposé à la vente.

Quelqu’un s’est embêté à transformer une BMW M5 E39 en E9 surmotorisée

Les restomods sont souvent prévisibles. Celui-ci beaucoup moins. Réalisé par l’Allemand Michael Oberhauser, ce projet associe une BMW M5 E39 à une carrosserie inspirée de la mythique BMW 3.0 CSL. Plutôt que de greffer un moteur moderne dans une ancienne caisse, le préparateur a carrément fusionné les deux voitures.

Le châssis de la M5 a été raccourci d’environ 20 cm tandis que le toit et plusieurs panneaux issus de deux coupés E9 ont été adaptés à la structure moderne. Les ailes élargies et les appendices aérodynamiques façon « Batmobile » complètent la transformation. Sous cette silhouette rétro se cache toujours le V8 atmosphérique S62 de 5l de la M5. Revu dans la manœuvre avec quelques améliorations, il développe désormais 426 chevaux tout en étant associé à une boîte manuelle à six rapports, un différentiel autobloquant, des combinés filetés KW et les freins de la grande berline sportive.

Transformer une M5 E39 en coupé E9 n’est pas une mince affaire.
Transformer une M5 E39 en coupé E9 n’est pas une mince affaire.

Les fans BMW prêts à dépenser une petite fortune

L’habitacle conserve également une grande partie de l’environnement de la M5, avec climatisation automatique, sièges Recaro chauffants et écran multimédia. Une création aussi improbable que fascinante disponible à la vente sur le site des enchères Bring a Trailer. Sans surprise, son prix dépasse déjà les 40 000 euros.

Des jantes de 19 pouces style Alpina complètent l’ensemble.
Des jantes de 19 pouces style Alpina complètent l’ensemble.

Photos (9)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Bmw Serie 5 E39 M5

Bmw Serie 5 E39 M5

SPONSORISE

Actualité Bmw Serie 5 E39 M5

Voir toute l'actu Bmw Serie 5 E39 M5

Fiches fiabilité Bmw Serie 5 E39 M5

Image d'illustration de l'article

Maxi-fiche fiabilité : que vaut la BMW Série 5 E39 en occasion ?

73

La Série 5 E39, pourtant sortie des concessions depuis plus de 8 ans (2003), reste une valeur sûre du marché de l'occasion. Elle permet d'accéder au monde de la grande routière allemande à moindre prix, et reste véritablement prisée, spécialement pour les modèles diesels. C'est une berline extrêmement bien construite, qui vieillit aussi bien qu'un Pauillac Château Latour, et qui ne craint pas, pour peu qu'elle soit bien entretenue, les gros kilométrages. Sage en version 525td ou 520i, elle se fait sauvage avec le V8 de 400 ch étrenné par la M5 de cette génération. Son côté obscur reste un équipement pas forcément à la hauteur des meilleures (mais enrichi au fil des années) et quelques soucis parfois importants, et coûteux à résoudre. Mais cette génération reste néanmoins une belle machine à rouler, que la suivante (E60) a eu du mal à détrôner dans le cœur des "Bmistes". Seule l'actuelle F10 fait à nouveau l'unanimité.

Voir toutes les fiches fiabilité Bmw Serie 5 E39 M5