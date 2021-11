Rappel : ESP à reprogrammer pour le Bentley Bentayga

Premier SUV estampillé Bentley, le Bentayga ne s’écoule qu’à une poignée d’exemplaires dans l’hexagone chaque année. C’est donc un micro-rappel qui est actuellement mis en œuvre par la plus prestigieuse des marques appartenant au groupe Volkswagen.

En effet, ne sont concernés que les Bentayga sortis d’usine entre le 9 juin et le 29 septembre dernier. Autant dire, qu’en France, on compte les voitures concernées sur les doigts de la main. C’est un problème sur les paramètres de contrôle du système électronique de stabilité (ESP) qui a été détecté sur ces voitures. Le comportement routier de ce mastodonte peut ainsi de voir altérer par cette défaillance. Bentley prend donc actuellement contact avec les heureux possesseurs de cette voiture afin de leur demander de prendre rapidement rendez-vous auprès de leur atelier agréé pour procéder à une reprogrammation de ce dispositif.

Les versions concernées répondent au type CE e5*2007/46*1125* tandis que le code interne de ce rappel est RE21/29.

Cette opération n’est pas la première du genre pour le Bentayga. L’année dernière, par exemple, Bentley avait dû rappeler plus de 6 000 exemplaires de ce modèle, tous équipés du moteur V8 4.0 de 550 ch, à travers le monde à cause d’un possible problème de fuite de carburant.