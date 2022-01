Rappel : faisceau défaillant sur le Mercedes EQC

Avec l’EQC, Mercedes est entré dans une nouvelle ère : celle du 100 % électrique. Une entrée pas très remarquée au vu des nombres de véhicules immatriculés en plus de deux années et demie de carrière. Cet insuccès ne remet toutefois pas en cause la volonté de la marque de corriger les défauts lorsqu’ils se présentent.

Dans le cas présent, le constructeur a remarqué que, lors du processus d’assemblage, le faisceau de câblage de la direction électrique peut avoir été endommagé. Au fil du temps et des kilomètres, de l’eau pourrait s’introduire à l’intérieur de ce faisceau et cheminer jusqu’à l’unité de commande de la direction. L’assistance de celle-ci pourrait alors devenir inopérante, ce qui pourrait causer une perte de contrôle du véhicule. Le réseau est donc chargé de vérifier et de remplacer, si cela s’avérait nécessaire, les faisceaux des EQC assemblés entre 22 février 2019 et le 17 décembre 2020.

La filiale française du groupe contacte actuellement les propriétaires de ces SUV, en leur signifiant la nécessité de faire procéder à l’opération n° 4694013. Lors de la prise de rendez-vous avec votre concessionnaire, veillez à vous faire mettre à disposition un véhicule de remplacement car cette intervention pourrait durer plusieurs heures.