Rappel : la Lotus Emira peut "frapper" ses occupants

Alors que la marque fondée par Colin Chapman a commencé à négocier son virage vers le tout électrique, l’Emira restera sans doute, dans l’esprit des puristes, comme la dernière Lotus digne de ce nom. Ce coupé, commercialisé depuis 2021 et qui peut être mû par un 2.0 Turbo AMG ou un V6 Toyota, s’en remet, en effet, toujours à des blocs 100 % thermiques.

Le rappel qui nous intéresse aujourd’hui n’a toutefois aucun rapport avec les mécaniques de l’Emira. En effet, c’est la sécurité de cette auto, plus précisément de ses exemplaires assemblés entre le 31 mai 2022 et le 10 mai 2023, qui est ici remise en cause. Ces véhicules ont été homologués sous les types CE e4*2018/858*00092* suivis d’un nombre compris entre 00 et 03. Ainsi, au travers de l’opération de rappel que Lotus identifie sous le code 2023/03R, nous apprenons que l’habillage intérieur des piliers A, c’est-à-dire les montants de pare-brise, peut être mal fixé. En cas de déploiement des airbags latéraux, il peut carrément se détacher et venir heurter les occupants de la voiture.

Comme l’impose la réglementation européenne, le risque de blessure étant avéré, Lotus se doit d’entrer directement en contact avec les possesseurs de ces Emira afin de leur demander de prendre rendez-vous avec un concessionnaire dans les meilleurs délais.