Rappel : problème d’air conditionné sur les Mercedes GLE et GLS

Depuis plus d’une vingtaine d’années, quasiment aucun véhicule neuf n’est livré, en France, sans climatisation. Grâce à cet équipement, les trajets en sueur ne sont plus qu’un mauvais souvenir. On peut également considérer que le confort qu’elle apporte au conducteur permet à celui-ci de rester plus vigilant et, donc, d’améliorer la sécurité sur les routes.

Le lien entre confort et sécurité qui justifie les rappels que le constructeur à l’Étoile identifie sous les références 8392005 et 8391109 est toutefois beaucoup plus direct. Notons, tout d’abord, que sont ici concernés les GLE et GLS de type W167 qui sont sortis de chaîne entre janvier 2019 et octobre 2020. Ce qui représente, dans l’Hexagone, 2 057 exemplaires.

Sur ces SUV, il a été constaté que les flexibles d’écoulement du climatiseur peuvent ne pas avoir été correctement montés. Le liquide évacué par ces derniers peut se retrouver en contact avec des composants électriques et électroniques du véhicule, pouvant provoquer des courts-circuits, voire un incendie. Les autorités européennes précisent que le module d’e-call, ce système d’alerte automatique, est particulièrement exposé et peut donc être hors-service.

L’opération de correction, relativement simple, consiste à contrôler la disposition de ces flexibles et, si nécessaire, de les refixer correctement. Les propriétaires de ces Mercedes ne devraient donc pas être immobilisés plus de 30 minutes.