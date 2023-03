Rappel : problème de ceinture sur la Porsche 911 GT3

Affichée à plus de 180 000 €, la variante GT3 de la Porsche 911 ne court pas les rues. D’autant que le défaut évoqué ici ne concerne que les exemplaires dotés de l’option sièges baquets intégraux, facturée la modique somme de 5 400 €. Malgré cette rareté, Porsche vient tout de même de lancer un rappel officiel… mais qui ne concerne (pour le moment ?) que les véhicules circulant aux États-Unis.

Outre-Atlantique, on ne badine en effet pas avec la sécurité des automobilistes. Et cette opération, que le constructeur a référencé ANB6, la concerne directement. En effet, sur 15 exemplaires produits entre le 14 juillet 2021 et le 31 mai 2022, Porsche a noté que la vis de l’ancrage inférieur de la ceinture de sécurité sur le cadre du siège n’a pas été correctement serrée. En cas de choc, cet ancrage peut céder et la ceinture ne plus remplir correctement son office.

Ce problème a, selon la marque, été corrigé sur les autos sorties de chaîne à compter du 1er juin 2022. Les propriétaires des 911 mises en cause sont actuellement contactés directement par Porsche afin qu’ils prennent rendez-vous sans délai avec leur concessionnaire.

Comme toutes les 911, celles-ci ont été fabriquées dans l’usine de Zuffenhausen, en Allemagne. Il n’y a donc, techniquement, aucune raison que les GT3 livrées à des clients européens ne soient pas touchées par ce défaut.