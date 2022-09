Rappel : problème de suspension sur le Mitsubishi-Fuso Canter

Par le jeu des alliances et des accords commerciaux, le plus petit des utilitaires assemblés par Mitsubishi-Fuso, est disponible, sur notre continent, dans le réseau utilitaires de Mercedes. Logique puisque, malgré son nom, cette marque appartient au groupe allemand depuis 2005.

Le Canter, une appellation qui fêtera, l’année prochaine, ses 60 ans d’existence, est d’ailleurs fabriqué au Portugal. Il s’agit d’un véhicule exclusivement disponible sous la forme d’un châssis cabine, mais dont les différentes variantes, dont les poids en charge maximaux varient de 3,5 t à 8,55 t, lui permettent de concurrence des modèles aussi différents que le Volkswagen Transporter ou le Renault Mascott. Il est même proposé en version 4x4 ou électrique.

Sur les exemplaires sortis de chaîne entre octobre 2020 et janvier 2021, une faiblesse au niveau des ressorts à lame de suspension arrière vient d’être révélée. Les fixations de ces dernières peuvent purement et simplement casser, ce qui représente une cause majeure d’accident. Ces Canter, dont le nombre circulant en France n’a pas été indiqué par l’importateur, font donc l’objet d’un rappel auprès de leurs propriétaires. Ces derniers sont directement contactés par le constructeur afin de faire procéder au rappel référencé RC2103.