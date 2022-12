Rappel : problème de transmission sur plusieurs milliers de Mercedes Classe G

Avec ses airs de panzer, sa présentation intérieure luxueuse et ses capacités hors-norme en tout-terrain, le Classe G remporte un grand succès sur certains marchés, tels que les États-Unis et les pays du Moyen-Orient. En Europe, il séduit une clientèle sensible au fait de ne pas rouler dans le SUV de Monsieur Tout-le-monde. Parmi ses atouts, ce Mercedes met en avant sa capacité à parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans faiblir. Pourtant, un défaut majeur, qui touche la transmission, impose aujourd’hui à ce modèle de faire un détour par l’atelier.

En effet, Mercedes vient d’annoncer que la transmission des variantes 280 CDI et 300 CDI étaient défectueuse. Plus précisément, ce sont les arbres avant qui peuvent entre en collision avec d’autres éléments et les endommager. La transmission peut alors se bloquer, ce qui rend le véhicule incontrôlable.

Sont concernés par ce défaut les exemplaires produits entre le 4 avril 2016 et le 13 septembre 2021. Le constructeur n’a toutefois pas indiqué précisément le nombre d’exemplaires que cela représentait, que ce soit au niveau français ou mondial. Tous les possesseurs des Classe G concernés sont actuellement contactés par la marque, qui leur demande de déposer sans délai leur voiture chez un concessionnaire afin de procéder à l’opération référencée 2790012.