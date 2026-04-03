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Réparer une Lamborghini Aventador avec une pièce de Ford Focus, ça fonctionne

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Adrien Raseta

19  

Avec une Lamborghini Aventador LP700-4, chaque détail semble hors de prix même les plus insignifiants. Jusqu’au jour où un simple bouchon de réservoir révèle des origines bien moins prestigieuses partagées avec une Ford Focus de deuxième génération. De quoi faire fondre la facture plus vite que le blason ne le laisse croire.

Réparer une Lamborghini Aventador avec une pièce de Ford Focus, ça fonctionne

Posséder une Lamborghini Aventador LP700-4, c’est accepter une vérité simple : tout y est spectaculaire y compris la facture. Mais parfois, derrière l’aluminium usiné et les envolées tarifaires se cache une réalité bien plus "populaire".

Aux États-Unis, un exemplaire de 2015 souffrait d’une fuite du système EVAP. Diagnostic rapide : bouchon de réservoir à remplacer. Après quelques appels, le devis révèle une pièce facturée plus de 1 200 dollars (1041 euros au cours actuel). Une somme presque insultante pour une pièce techniquement très simple. En creusant, le mécanicien découvre pourtant un détail amusant : à l’intérieur, les plastiques portent la mention FoMoCo. Oui, comme sur une Ford Focus deuxième du nom. La solution partagée sur le réseau social Reddit devient alors absurde et prend la forme d'un bouchon de Focus européenne facturé moins de 35 euros qui partage exactement les mêmes composants internes. Il suffit de transplanter ces éléments dans l’écrin en aluminium Lamborghini pour conserver l’apparence d’origine. De quoi faire tomber la réparation complète à moins de 100 dollars (87 euros).

Réparer une Lamborghini Aventador avec une pièce de Ford Focus, ça fonctionne

Une astuce à retenir

Au final, sous ses 700 chevaux atmosphériques et son pedigree de diva italienne, l’Aventador cache parfois une logique industrielle bien moins exotique. Et pour les propriétaires avertis, fouiller dans les banques d’organes peut transformer une facture astronomique en simple anecdote mécanique.

Réparer une Lamborghini Aventador avec une pièce de Ford Focus, ça fonctionne
Réparer une Lamborghini Aventador avec une pièce de Ford Focus, ça fonctionne
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