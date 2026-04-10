Son père lui offre une Audi RS7 en première voiture
Tous les parents veulent faire plaisir, mais certains voient nettement plus grand. Dans un garage américain, un père a surpris son fils avec une Audi RS7 Sportback rouge vif.
Il y a des parents qui offrent une console, d’autres un voyage et puis il y a ceux qui débarquent chez un revendeur de voitures de luxe avec une idée plus spectaculaire. Au New Jersey, un père a orchestré la surprise ultime pour son fils : une Audi RS7 Sportback rouge de deuxième génération soigneusement préparée à l’avance attendant sagement sur le parking.
Le garçon -visiblement convaincu qu’il venait simplement regarder des voitures- découvre la belle allemande puis reste figé. Difficile de lui en vouloir : sous cette silhouette de coupé cinq portes se cache un V8 4.0 biturbo capable de catapulter ses deux tonnes de 0 à 100 km/h en à peine plus de trois secondes avant d’atteindre une vitesse maximale de 305 km/h en pack dynamique. Un engin délivrant plus de 600 chevaux conçu pour se frotter à la Mercedes-AMG GT quatre portes.
La famille complète en Audi
Certes l’exemplaire est d’occasion, mais quand votre première auto flirte avec les 300 km/h et revendique des performances de supercar, le mot « occasion » perd soudain toute signification. Quant au père, déjà propriétaire d’un SUV RS Q8, il semble avoir une définition très personnelle de l’éducation automobile. Et, franchement, difficile de lui donner tort.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération