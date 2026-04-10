Son père lui offre une Audi RS7 en première voiture

Il y a des parents qui offrent une console, d’autres un voyage et puis il y a ceux qui débarquent chez un revendeur de voitures de luxe avec une idée plus spectaculaire. Au New Jersey, un père a orchestré la surprise ultime pour son fils : une Audi RS7 Sportback rouge de deuxième génération soigneusement préparée à l’avance attendant sagement sur le parking.

Le garçon -visiblement convaincu qu’il venait simplement regarder des voitures- découvre la belle allemande puis reste figé. Difficile de lui en vouloir : sous cette silhouette de coupé cinq portes se cache un V8 4.0 biturbo capable de catapulter ses deux tonnes de 0 à 100 km/h en à peine plus de trois secondes avant d’atteindre une vitesse maximale de 305 km/h en pack dynamique. Un engin délivrant plus de 600 chevaux conçu pour se frotter à la Mercedes-AMG GT quatre portes.

La famille complète en Audi

Certes l’exemplaire est d’occasion, mais quand votre première auto flirte avec les 300 km/h et revendique des performances de supercar, le mot « occasion » perd soudain toute signification. Quant au père, déjà propriétaire d’un SUV RS Q8, il semble avoir une définition très personnelle de l’éducation automobile. Et, franchement, difficile de lui donner tort.