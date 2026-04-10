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Audi Rs7 (2e Generation) Sportback

Son père lui offre une Audi RS7 en première voiture

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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Tous les parents veulent faire plaisir, mais certains voient nettement plus grand. Dans un garage américain, un père a surpris son fils avec une Audi RS7 Sportback rouge vif.

Son père lui offre une Audi RS7 en première voiture

Il y a des parents qui offrent une console, d’autres un voyage et puis il y a ceux qui débarquent chez un revendeur de voitures de luxe avec une idée plus spectaculaire. Au New Jersey, un père a orchestré la surprise ultime pour son fils : une Audi RS7 Sportback rouge de deuxième génération soigneusement préparée à l’avance attendant sagement sur le parking.

Le garçon -visiblement convaincu qu’il venait simplement regarder des voitures- découvre la belle allemande puis reste figé. Difficile de lui en vouloir : sous cette silhouette de coupé cinq portes se cache un V8 4.0 biturbo capable de catapulter ses deux tonnes de 0 à 100 km/h en à peine plus de trois secondes avant d’atteindre une vitesse maximale de 305 km/h en pack dynamique. Un engin délivrant plus de 600 chevaux conçu pour se frotter à la Mercedes-AMG GT quatre portes.

Son père lui offre une Audi RS7 en première voiture

La famille complète en Audi

Certes l’exemplaire est d’occasion, mais quand votre première auto flirte avec les 300 km/h et revendique des performances de supercar, le mot « occasion » perd soudain toute signification. Quant au père, déjà propriétaire d’un SUV RS Q8, il semble avoir une définition très personnelle de l’éducation automobile. Et, franchement, difficile de lui donner tort.

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