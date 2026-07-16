The Grand Tour renaît avec trois nouveaux animateurs : bonne ou mauvaise idée ?

Près de deux ans après les adieux de Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, The Grand Tour s’apprête à reprendre la route. Prime Video lancera cette nouvelle formule le 4 septembre avec trois nouveaux visages : James Engelsman et Thomas Holland -connus grâce à la chaîne YouTube Throttle House- accompagnés de Francis Bourgeois un passionné de chemins de fer âgé de 26 ans.

Pour l’instant, Amazon reste très discret. Aucune véritable bande-annonce n’a encore été dévoilée et la nouvelle saison ne figure même pas dans le calendrier officiel des sorties de la plateforme. La communication devrait toutefois s’intensifier à l’approche du lancement.

Un sacré défi

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains fans se disent prêts à laisser une chance à cette nouvelle équipe. D’autres estiment que le véritable succès de l’émission reposait avant tout sur l’alchimie unique entre Clarkson, Hammond et May. Une recette que Top Gear n’a jamais réussi à retrouver après leur départ. Reste à savoir si ce nouveau trio saura écrire sa propre histoire.