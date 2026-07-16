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The Grand Tour renaît avec trois nouveaux animateurs : bonne ou mauvaise idée ?

Dans Loisirs / TV

Adrien Raseta

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Après deux ans d'absence, The Grand Tour fera son retour sur Prime Video le 4 septembre avec une toute nouvelle équipe. Un pari audacieux qui suscite déjà de vifs débats chez les fans toujours attachés au trio formé par Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond.

The Grand Tour renaît avec trois nouveaux animateurs : bonne ou mauvaise idée ?

Près de deux ans après les adieux de Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, The Grand Tour s’apprête à reprendre la route. Prime Video lancera cette nouvelle formule le 4 septembre avec trois nouveaux visages : James Engelsman et Thomas Holland -connus grâce à la chaîne YouTube Throttle House- accompagnés de Francis Bourgeois un passionné de chemins de fer âgé de 26 ans.

Pour l’instant, Amazon reste très discret. Aucune véritable bande-annonce n’a encore été dévoilée et la nouvelle saison ne figure même pas dans le calendrier officiel des sorties de la plateforme. La communication devrait toutefois s’intensifier à l’approche du lancement.

The Grand Tour renaît avec trois nouveaux animateurs : bonne ou mauvaise idée ?

Un sacré défi

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains fans se disent prêts à laisser une chance à cette nouvelle équipe. D’autres estiment que le véritable succès de l’émission reposait avant tout sur l’alchimie unique entre Clarkson, Hammond et May. Une recette que Top Gear n’a jamais réussi à retrouver après leur départ. Reste à savoir si ce nouveau trio saura écrire sa propre histoire.

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