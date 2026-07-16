The Grand Tour renaît avec trois nouveaux animateurs : bonne ou mauvaise idée ?
Après deux ans d'absence, The Grand Tour fera son retour sur Prime Video le 4 septembre avec une toute nouvelle équipe. Un pari audacieux qui suscite déjà de vifs débats chez les fans toujours attachés au trio formé par Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond.
Près de deux ans après les adieux de Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, The Grand Tour s’apprête à reprendre la route. Prime Video lancera cette nouvelle formule le 4 septembre avec trois nouveaux visages : James Engelsman et Thomas Holland -connus grâce à la chaîne YouTube Throttle House- accompagnés de Francis Bourgeois un passionné de chemins de fer âgé de 26 ans.
Pour l’instant, Amazon reste très discret. Aucune véritable bande-annonce n’a encore été dévoilée et la nouvelle saison ne figure même pas dans le calendrier officiel des sorties de la plateforme. La communication devrait toutefois s’intensifier à l’approche du lancement.
Un sacré défi
Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains fans se disent prêts à laisser une chance à cette nouvelle équipe. D’autres estiment que le véritable succès de l’émission reposait avant tout sur l’alchimie unique entre Clarkson, Hammond et May. Une recette que Top Gear n’a jamais réussi à retrouver après leur départ. Reste à savoir si ce nouveau trio saura écrire sa propre histoire.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération