Toyota rappelle 1 500 Proace et Proace Verso

Lorsque l’on évoque les Toyota fabriquées en France, on pense immédiatement à la Yaris et à son dérivé SUV, la Yaris Cross. Pourtant, un troisième modèle de la marque est bien fabriqué dans notre pays. En effet, dans le cadre des accords qui lient le géant japonais avec le groupe Stellantis, l’usine Sevelnord de Valenciennes (59), produit également un utilitaire de milieu de gamme, le Proace, son dérivé VP, le Proace Verso. Hormis la calandre et les logos, ce duo est en tout point identique aux modèles frappés du double chevron ou du lion. On trouve également ce véhicule chez Opel (Vivaro et Zafira Life) et Fiat (Scudo).

Revenons-en aux Toyota pour évoquer le rappel que le constructeur référence CI22-049. Cette opération, qui touche les exemplaires sortis de chaîne entre le 30 novembre 2020 et le 25 janvier 2022, concerne 1 507 véhicules en France. Elle vise à supprimer un risque d’incendie, dont la cause est à rechercher du côté de la conduite de carburant.

Celle-ci peut, en effet, avoir été incorrectement installée en usine et venir frotter sur la protection de soubassement, pouvant causer son usure, jusqu’à provoquer une fuite. Chaque concessionnaire devra donc conserver les véhicules rappelés entre une vingtaine de minutes et 2 h 15. Il s’agira pour eux de contrôler la suffisance de l’écart entre la conduite de carburant et la protection de soubassement. Si nécessaire, la première remplacée tandis qu’une gaine de protection sera posée afin d’éviter que le phénomène ne se répète.